¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Û¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬V¡¡3Ï¢Ã±¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¢ª3ÈÖ¿Íµ¤¢ª7ÈÖ¿Íµ¤¤Ç3Ëü6790±ß
¡¡¡þÂè26²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é9ºÐ¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥À¡¼¥È³èÌöÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡×¤Ï7Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¼Ì¿¿È½Äê¤ÎÂç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Îºä°æ¤ÏºòÇ¯¤Î¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯Æ±¥ì¡¼¥¹3Ï¢ÇÆ¡£ÌÆÇÏ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï15Ç¯¥µ¥ó¥Ó¥¹¥¿°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê2Æ¬ÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï¥Ï¥Êº¹¤Ç3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢3Ãå¤Ë¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÛÅö¶â¤ÏÃ±¾¡2ÈÖ¤Ç3ÈÖ¿Íµ¤¤Î730±ß¡¢ÇÏÏ¢¤Ï2¡½8¤Ç2300±ß¡¢ÇÏÃ±¤Ï2¡½8¤Ç4160±ß¡¢3Ï¢Ã±¤Ï2¡½8¡½7¤Ç106ÈÖ¿Íµ¤¤Î3Ëü6790±ß¡¢3Ï¢Ê£¤Ï2¡½7¡½8¤Ç8700±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡¡¥À¡¼¥È¹ñºÝ¶¥Áö¤òÁÏÀß¤¹¤ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢2000Ç¯¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¥À¡¼¥È¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£14Ç¯¤ÎÂè15²ó¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÈÌ¾Á°¤òÂØ¤¨¤Æ¡¢°Ê¹ß¤ÏÃæµþ¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëG1¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¤«¤é¤Ï1Ãå¾Þ¶â1²¯5000Ëü±ß¤È¸½¹Ô¤è¤ê3000Ëü±ßÁý³Û¤µ¤ì¤ë¡£