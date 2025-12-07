·ëº§¼°¤Ï¥Ê¥·Æ±µï¤Ï¶¯À©¡Ä°¦¤¬»ÙÇÛ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¡©ÆÉ¼Ô¡Ö¶â¤Å¤ë¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È·Ù¹ð¡ª
2ºÐÇ¯²¼¤Î¿¸ÂÀÏº¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯È¾¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¹áÀ¡¤Ï¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬²¿¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯É×¤ËµÁÎ¾¿Æ¤È¤ÎÆ±µï¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢·ëº§¼°¤Ï¤ª¶â¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë»ÏËö¡£¤µ¤é¤Ë¿·º§À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÉ×¤Î¹õ¤¤ËÜÀ¤¬¸«¤¨»Ï¤á¡Ä
¢£µÁÎ¾¿Æ¤È¤ÎÆ±µï¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ã¤Æ⁉
¹áÀ¡¤Ï¿¸ÂÀÏº¤È¶¦¤ËÈà¤Î¼Â²È¤Ø¡£
¿¸ÂÀÏº¤¬¹áÀ¡¤òÁ÷¤ë¼ÖÃæ¡£
¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡£¤´¤á¤ó¡×¤È¤¤¤¦¿¸ÂÀÏº¤Ë¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤«¤éÁ°¤â¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¹áÀ¡¡£
ÍâÆü¡¢²ñ¼Ò¤ÇÆ±Î½¤Ë¿¸ÂÀÏº¤È¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡Ä
¢£É×¤¬¥ÉSÀë¸À¡ª
¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÊÒ»×¤¤¤¬¼Â¤ê¡¢·ëº§¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Ç¹¬¤»¤À¤·¡¢²¿¤â¤«¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¿¸¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¤È¹áÀ¡¡£
¹áÀ¡¤Ï¾¯¤·¤Î´Ö¤Ç¤â¿¸¤È2¿Í¤¤ê¤Ç¿·º§À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¿¸ÂÀÏº¤«¤é¤³¤ó¤ÊÄó°Æ¤¬¡Ä
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡£
¹áÀ¡¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡Ä¡©
¤³¤Á¤é¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤è¤ê¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÉ¼Ô¡Ö²Ç¤Ï¾¤»È¤¤°ìÄ¾Àþ¤Î»×¹Í¡×
¤Þ¤º¤ÏÉ×¤Î¿¸ÂÀÏº¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦¤½¤â¤½¤â¿Æ¤Ë¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤Ã¤Æ²¿¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡£°ú¤¯¤ï¡£
¡¦°ìÈÌ¾ï¼±¤È¤·¤Æ¡¢½é¸«¤ÇÁ´Éô·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ïº¾µ½¤Î¼ê¸ý¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÀú¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë»×¹Í¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÀöÇ¾¡£
¡¦Ä¹ÃË¤À¤«¤é¿Æ¤ÈÆ±µï¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤ÎÏÃ¡©¡¡²Ç¤Ï¾¤»È¤¤°ìÄ¾Àþ¤Î»×¹Í¤ä¤Í¡£
¡¦Áê¼ê¤Î¿Í¸¢¤òÂº½Å¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é²òÊü¤·¤í¡£
¡¦¤³¤ÎÉ×¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â²È¤Î»¨Ì³¤È¾Íè¤Î²ð¸î¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÌµµëÌµµÙ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡©¡¡¾¯¤·¤Ç¤â°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ºÊ¤È¤Ê¤ë¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
¡¦¤Ê¤Ë¤¬²Ç¼º³Ê¤À¤è¡¢¾Ð¤ï¤»¤ó¤Ê¡£
¡¦²Ç¼º³Ê¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¤ª¤Þ¤¨¤ÏÉ×¼º³Ê¤À¡£
¡¦Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤¬¤´ÈÓºî¤ó¤Ê¤è¡£¤Ê¤ó¤ÇÃÙ¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤¬ºî¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¡¦¤Ç¤â¤µ¡¢¼ÂºÝ¥¿¥¯¥·¡¼»È¤Ã¤¿¤é»È¤Ã¤¿¤Ç¡¢¡Ö²¿¥¨¥é¥½¡¼¤Ë¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤ó¤«»È¤¦¤ó¤À¤è¡¢Áö¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È¤«¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÊ¸¶ç¸À¤¦¤ó¤À¤è¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤Ã¤Æ¡£
¤Þ¤¿¡¢¹áÀ¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö²æËý¤·¤¹¤®¡×¡Ö²¿¤Ç¸À¤¤¤Ê¤ê¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò²¿¤Ò¤È¤ÄÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¹¬¤»¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤ª²ÖÈª¤Ê¤Î¤«¡©
¡¦Ã¶Æá¤Ë²æËý¤·¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡·ëº§¼°¡¢¿·º§Î¹¹Ô¡¢»ØÎØ¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê·ëº§¤Ê¤Î¡£¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤¯¤ë¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¡¦¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤ÆÇ¯Îð¤Î¾Ç¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤«¡©¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎø¤ÏÌÕÌÜ¾õÂÖ¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡¢Á´¤Æ¼«Ê¬¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë½¾½ç¤ÊºÊ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¡¢¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¦¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¹¬¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤»¤á¤Æ²Ç¤Á¤ã¤ó¤Î°Õ¸«¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¤Î¤ËÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤¿»þ´Ö¤¬¥à¥À¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡ºñ¼è¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÆë¤ì¤Æ¤ë¤«¡¢Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤«¡©
¡¦¹áÀ¡¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¢ª¡¡·ëº§¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î»×¤¦¥Ä¥Ü¤¸¤ã¤ó¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤±¤ÉÃË¤ò¸«¤ëÌÜ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£
¡¦·ëº§¼°¤òµó¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¤È¤«²ø¤·¤¤¤À¤í¡£²¿¤ÇÃ¶Æá¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¡©
¡¦¶â¤Å¤ë¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£Î¥º§¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¡£
¡¦¡ÖÉ×¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤¬½ù¡¹¤Ë¸«¤¨»Ï¤á¡×¤Æ¤Ã¤Æ·ëº§Á°¤«¤é¶õÁÂ¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª
É×¤«¤é¥ÉSÀë¸À¤µ¤ì¤¿¹áÀ¡¡£Àè¤¬»×¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ·ëº§À¸³è¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
Ì¡²è¡Ö·ëº§¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
(ÅÄÊÕ¹á)