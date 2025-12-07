¹Äµï¡¦½©¤Î´¥ÄÌ¤ê°ìÈÌ¸ø³«½ªÎ»¡¡Ìó22Ëü¿ÍË¬¤ì¤ë¡¡¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¹¹¿·¡¡µÜÆâÄ£
¹Äµï¡¦´¥ÄÌ¤ê¤Ç¡¢¡Ö½©¤Î°ìÈÌ¸ø³«¡×¤¬¤¤ç¤¦¡Ê7Æü¡Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¤Íè¾ì¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÄµïÆâ¤Ç¹ÈÍÕ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö½©¤Î°ìÈÌ¸ø³«¡×¤Ï¡¢11·î29Æü¤«¤é12·î7Æü¤Þ¤Ç9Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÆü¤âÅ·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤ÏÁ´ÆüÄø¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½21Ëü9450¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢½Õ¡¦½©ÄÌ¤¸¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿2023Ç¯½Õ¤Î¤ª¤è¤½18Ëü490¿Í¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ¸ø³«¤Ï¡¢2014Ç¯½Õ¤Ë¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Î»±¼÷¡Ê80ºÐ¡Ë¤òµÇ°¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ëÃæ»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯½©¤«¤éºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ª¤è¤½750m¤ÎÊÂÌÚÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹ÄµïÆâ¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÎãÇ¯¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¼¡²ó¤Ï2026Ç¯¤Îºù¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡Ö½Õ¤Î°ìÈÌ¸ø³«¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£