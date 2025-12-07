ÉÍÌÚÌÊ»Ò¡¢°ìÂç·è¿´¤Ç»Ï¤á¤ë¤â¡Ä»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡È½ª³è¡É¤ò¸ì¤ë¡ã¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù²¼È¾´ü·æºîÁª¡ä
12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯²¼È¾´ü¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬¸·Áª¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÉÍÌÚÌÊ»Ò¤Ï¡¢°ìÂç·è¿´¤Ç»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡È½ª³è¡É¤ÎÏÃ¤ò¡£
É÷´ÖÅÎÉ×¤Ï¡¢Å®°¦¤¹¤ëÂ¹¤Ë¤»¤¬¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»È¡´Û¤Ç¤ÎÄÁÆ»Ãæ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¸ì¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë½ÐÈ¯ÃÏ¤ÎÅìµþ±Ø¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Æ¹õÌøÅ°»Ò¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯¡¢Î¾É¨¤ÎÂç¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¡¢Æþ±¡Ãæ¤Ë¹Í¤¨¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¹õÌø¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¿¤Ã¤×¤êÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£