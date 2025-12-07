º¸Â¼óÉé½ý¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¾®ÀîÆØÌé¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡12·î6Æü¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥êー¥Ê±§ÅÔµÜ¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1Âè12Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç½ªÈ×¤Þ¤Ç¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤Ö¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ûー¥à¤Î±§ÅÔµÜ¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢84－78¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡6Æü¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ15¾¡4ÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢ÅìÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë±§ÅÔµÜ¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï8·î¤Ëº¸Â¼ó¤ò¼ê½Ñ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÉüµ¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¬ー¥É¤Î¾®ÀîÆØÌé¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Ìó4¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼£ÎÅ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°Youtube¤Ç¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î½é½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¾®Àî¤Ï¡¢¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÀ¸¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Áー¥à¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¾®Àî¤ÏºòÇ¯¤Î12·î¤ËÂ¤Î°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏËýÀÅª¤ÊÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤ò·ÑÂ³¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤äÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÍ¥Àè¤·¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Î¼ê½Ñ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Éüµ¢Àï¤Ï10Ê¬4ÉÃ¤È¸Â¤é¤ì¤¿¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Î¤Ê¤«¡¢ÆÀÅÀ¤³¤½µÏ¿¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÍ×½ê¤Ç³èÌö¤òÈäÏª¡£ËÜ¿Í¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥×¥ìー¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡ÊÉüµ¢Àï¤Ç¡Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹¶¤á¤Æ¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¥»¥ó¥¿ー¤ÎÊý¤¬¥×¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤ï¤º¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëÍ×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥×¥ìー¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ô¥«·î¤Î¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ÎË¾¤àÉñÂæ¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¾®Àî¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¡¢¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ð¥¹¥±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ìー¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿°ìÊý¡¢º£Æü¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¹â¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
