ÎÙ¤ÇÌ²¤ëÈà½÷¡£Âç¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°¦¤ÈÍß¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤·¤ÆÁ´Á³Ì²¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¿Îø°¦·Ð¸³¤Û¤Ü¥¼¥í¡ª¤ÎËÍ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¹¬¤»¤òÄÏ¤à¤Þ¤Ç
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÈà½÷¤¬¤Ç¤¤º¡¢Îø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤26ºÐ¤Î³ÑÌî¥Ö¥¿¼Ñ¡£·ëº§¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎø¤·¤Æ¤¨¡×¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»Ï¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¦¤Þ¤¯¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢±¿Ì¿¤ò´¶¤¸²á¤®¤ë½÷À¤Ë½Ð²ñ¤¤¹ðÇò¡ª¤ä¤¬¤ÆÆ±À³¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä!?¥¢¥é¥µ¡¼ÃËÀ¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤Îº§³è·à¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÎø°¦·Ð¸³¤Û¤Ü¥¼¥í¡ª¤ÎËÍ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¹¬¤»¤òÄÏ¤à¤Þ¤Ç¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢ª¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÉÝ¤¤¥È¥â¥À¥Á¡Ù¤òÆÉ¤à
¢ª¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤òÆÉ¤à
ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãø¡§³ÑÌî¥Ö¥¿¼Ñ¡¿¡ØÎø°¦·Ð¸³¤Û¤Ü¥¼¥í¡ª¤ÎËÍ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¹¬¤»¤òÄÏ¤à¤Þ¤Ç¡Ù(KADOKAWA)