¥í¥Ã¥Æ¡¦¾åÅÄ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼3ËÜ·è¤á¤¿²ÏÂ¼¤Ë¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤¡×¡¡ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥ÄÀï¤Ë¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î²ÏÂ¼Àâ¿ÍÅê¼ê¤È¾åÅÄ´õÍ³æÆÆâÌî¼ê¤¬7Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤ÎLaLa¡¡arena¡¡TOKYO¡½BAY¡Ê¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡Åìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿B¥ê¡¼¥°ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÈÌ¾¸Å²°Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥ºÀï¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤ÏÆ±¤¸ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¡¼¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥Þ¡¼¤¯¤ó¡¢¥º¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥Á¥¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡ÖM¡ùSplash¡ª¡ª¡×¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë92¤ÎÄ¹¿È¤Î²ÏÂ¼¤È¡¢Êì¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¾åÅÄ¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢1Ê¬´Ö¤Ë2¿Í¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼3ËÜ¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ËÄ©Àï¡£²ÏÂ¼¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬3ËÜ·è¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ë°ì¿Í¤Ç3ËÜ·è¤á¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À®¸ù¤â¡¢¾åÅÄ¤Ï¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÀË¤·¤¤¤Î²¿ËÜ¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ïº£Ç¯¤Î1·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ð¥¹¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÈëÏÃ¡É¤òÈäÏª¡£¡ÖÀ®¸ù¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î15Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¡½¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÎÅÄÂåÄ¾´õ¼ê¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¸òÎ®¡£¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤ÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¥Àî¡ÊÎ°µ×¡Ë¤¯¤ó¤È¤«19ºÐ¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«»É·ã¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¡¢²ÏÂ¼¤â¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£