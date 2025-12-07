17ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¡¡¿¼¹È¤Î°áÁõ¤Ç¾Ð´éÉñ¤¤¡¡¡ÖÄ©Àï¼Ô¡×¤ÇÁ´ÆüËÜ¤Ø¡¡GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬7Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½é½Ð¾ì¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿½÷»Ò¤Î17ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï¿¼¹È¤Î°áÁõ¤Ç¡ÖDon¡Çt¡¡You¡¡Worry¡¡¡ÇBout¡¡A¡¡Thing¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾Ð´é¤ÎÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ØÂçÁ°¿Ê¡£¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ°Ê¾å¤ËÏ¢Íí¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤è¤È³§¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤ÆÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÇÌ´¤Ø¤ÎÈâ¤ò¤³¤¸³«¤±Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀ¨¤¯¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÃæ¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¡£¼ÂÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó»Ï¤á¤ÏÁ´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Èº£¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶×¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤ÈÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡19Æü¤«¤é±¿Ì¿¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥·¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÄ©¤àÉñÂæ¤Ç¡Ö°ìÈÖ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¼«Ê¬¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤Û¤Ü¤ª¤Þ¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¡£¡Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ËÄ©Àï¤Ç¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£