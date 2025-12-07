Ä¹´ü¶âÍø¡È2¡óÌÜÁ°¡ÉÆü¶ä¤ÏÍø¾å¤²¥´¡¼¥ë¤ò°ú¤¾å¤²¤«¡¡ÊÑÆ°¥í¡¼¥ó¡Ö5Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤ËÃí°Õ
ºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¶âÍø¾å¾º¤¬ºÝÎ©¤Ä¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹´ü¶âÍø¤Ï2¡óÆÍÇË¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Æü¶ä¤¬12·î¤Î²ñ¹ç¤Ç0.75¡óÄøÅÙ¤Ø¤ÎÀ¯ºö¶âÍø°ú¤¾å¤²¤ò·è¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÍø¾å¤²¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Î°ú¤¾å¤²¼¨º¶¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÍø¾å¤²¤ÎÀ§Èó¤òÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¡É
Ä¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¿·È¯10Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï¡¢5Æü¡¢°ì»þ1.950¡ó¤ò¤Ä¤±¤¿¡£2007Ç¯7·î°ÊÍè¤Î¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£
Àè¹â´Ñ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯À¯ºö¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤ä¹ñºÄÁýÈ¯¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î1Æü¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤ë¡£¿¢ÅÄ»á¤Ï¡ÖÍø¾å¤²¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÃæÎ©¶âÍø¡×¤ò¤á¤°¤ê¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¼¡²óÍø¾å¤²¤ò¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î¹Í¤¨¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÌÀ¼¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæÎ©¶âÍø¡×¤È¤Ï¡¢·Êµ¤¤äÊª²Á¤ËÃæÎ©¤Ç¡¢·Êµ¤¤òÇ®¤·¤âÎä¤Þ¤·¤â¤·¤Ê¤¤¶âÍø¤ò»Ø¤·¡¢Íø¾å¤²¤Î¥´¡¼¥ë¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆü¶ä¤Ï¡¢¿ä·×ÃÍ¤È¤·¤Æ1¡Á2.5¡óÄøÅÙ¤È¤¤¤¦Éý¤ò¼¨¤·¡¢Íø¾å¤²ÅþÃ£ÅÀ¡Ê¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥ì¡¼¥È¡Ë¤Î²¼¸Â¤Ï1%¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡¢4Æü¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÃæÎ©¶âÍø¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¤¤Éý¤Ç¤·¤«¸½ºß¤Ï¿ä·×¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤³µÇ°¤À¤¬¡¢º£¸å¤¦¤Þ¤¯¤â¤¦¾¯¤·¶¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤éÅ¬µ¹¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö²¼¸Â¤¬1%¤«¤éÀÚ¤ê¾å¤¬¤ëÊý¸þ¤Ç¿ä·×ÃÍ¤ÎÉý¤¬¶¹¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
Íø¾å¤²ÅþÃ£ÅÀ¤ò°ú¤¾å¤²¤«
»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Íø¾å¤²¥´¡¼¥ë¤Î°ú¤¾å¤²¤¬¡¢±ß°Â¿Ê¹Ô¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤À¡£
¿¢ÅÄÁíºÛ¤¬1Æü¤ÎÈ¯¸À¤ÇÍø¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ1¥É¥ë¡á154±ßÂæ¸åÈ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï155±ßÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë½¢¤¯Ä¾Á°¤Î147±ßÂæ¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤Ê¤ª±ß°Â¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£
ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Ï2Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ÈÆü¶ä¤Î´Ö¤Ç¡¢·Êµ¤¤ò¤á¤°¤ëÇ§¼±¤Ë¡Öóòó÷¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æü¶ä¤Ë¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¶âÍ»À¯ºö±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ò·è¤á¤Æ¤â±ß°Â´ðÄ´¤¬È¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Í¢ÆþÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñÆâÊª²Á¤Ø¤Î¾å¾º°µÎÏ¤Ï¶¯¤Þ¤ê¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Í¥Àè²ÝÂê¤Ë·Ç¤²¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤ÎÌ·½â¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Íø¾å¤²¥´¡¼¥ë¤Î²¼¸Â¤¬1%¤À¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢º£²óÆü¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤ò0.5¡ó¤«¤é0.75¡óÄøÅÙ¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¤¢¤È1²ó¤Î0.25¡ó°ú¤¾å¤²¤Ç¡¢²¼¸Â¿å½à¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤ï¤º¤«¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÂÇ¤Á»ß¤á´¶¤¬¶¯¤Þ¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¥´¡¼¥ë¤ò°ú¤¾å¤²¤ì¤Ð¡¢·Êµ¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Ê¤¤·Á¤ÇÍø¾å¤²¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¡Ö5Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×
¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ²È·×¤Ë±Æ¶Á¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç¼ê¶ä¹Ô5¹Ô¤Ï12·î¤«¤éÅ¬ÍÑ¤¹¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ç¡¢10Ç¯¸ÇÄê¤Î´ð½à¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¡¢Ç¯4.40¡Á5.15¡ó¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÄ¹´ü¶âÍø¤ÎÆ°¸þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢3¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï4.83¡ó¤È¡¢¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤ë2006Ç¯4·î°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¡£¿®ÍÑÅÙ¤Î¹â¤¤¿Í¤¬ºÇ¤âÄã¤¤¶âÍø¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ëºÇÍ¥¶ø¶âÍø¤â¡¢5¹Ô¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢Ç¯2.26¡Á2.665¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½»Âð¥í¡¼¥óÍøÍÑ¼Ô¤Î8³ä¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤ëÊÑÆ°·¿¤Î´ð½à¶âÍø¤Ï¡¢5¹Ô¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÑÆ°·¿¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ëÃ»´ü¶âÍø¤ÏÆü¶ä¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£ÊÑÆ°·¿¶âÍø¤ÏÈ¾Ç¯¤´¤È¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£Æü¶ä¤¬12·î¤ËÍø¾å¤²¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é´ð½à¶âÍø¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢7·î¤ÎÊÖºÑÊ¬¤«¤é¿·¤¿¤Ê¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÊÑÆ°·¿¤Î¡Ö5Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤À¡£¡Ö5Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢²È·×ÉéÃ´¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÅÓÃæ¤Ç¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÖºÑ³Û¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï5Ç¯¤´¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£5Ç¯´Ö¤ÏÅÓÃæ¤Ç¶âÍø¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âËè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²È·×ÉéÃ´¤ÎÅöÌÌ¤Î¥¢¥Ã¥×¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¶âÍø¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤±¤ÐÊÖºÑ³Û¤ËÀê¤á¤ëÍøÂ©¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¸µ¶â¤ÏÊÖºÑ¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¸º¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁíÍøÂ©¤ÏËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¸ºÀÇ¤Ç¤ÏÃæ¸Å¹ØÆþ¤ò»Ù±ç¡¦ÌÌÀÑ¤â´ËÏÂ¤Ø
¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¿·¤¿¤Ë½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÎÊª·ï¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¡¢¼Ú¤êÆþ¤ì¶âÍø¤ÎÆ°¸þ¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½»Âð²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯3309Ëü±ß¤È¡¢¾åÈ¾´ü¤È¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤Ë´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢5Ç¯¤ò¼´¤Ë±äÄ¹¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·ÃÛ¤è¤ê¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤Ãæ¸Å½»Âð¹ØÆþ¤Î»Ù±ç¤ò¹¤²¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤ÏÇ¯Ëö»Ä¹â¤Î0.7%Ê¬¤ò½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤«¤éº¹¤·°ú¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¿·ÃÛ½»Âð¤Î¾ì¹ç¡¢¥í¡¼¥ó¤Î¸ÂÅÙ³Û¤¬ºÇÂç5000Ëü±ß¡¢Å¬ÍÑ´ü´Ö¤¬13Ç¯¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¸Å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì3000Ëü±ß¡¦10Ç¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·ÃÛ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾²ÌÌÀÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶Â§50Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢40Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤È¤¹¤ë°Æ¤ò¼´¤Ë´ËÏÂ¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£Ã±¿È¤äÉ×ÉØ¤Õ¤¿¤êÀ¤ÂÓ¤Ê¤É¤¬¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ºÀÇ¤Î²¸·Ã¤ò¸«¶Ë¤á¤ë°ìÊý¡¢¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥í¡¼¥ó¤¬ºÇÅ¬¤Ê¤Î¤«¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤ò¤è¤¯Îý¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æü¶ä¤Ï¡¢º£½µÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍø²¼¤²¤ä¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢18Æü¤«¤é¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÍø¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¡£Íø¾å¤²ÅþÃ£ÅÀ¤Î²¼¸Â¤ÎÀÚ¤ê¾å¤²¤ò¤á¤°¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÍø¾å¤²¤Ø¤Î»×ÏÇ¤Ï¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¶âÍø¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
