¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¡ÛÆüËÜ¤ÏÄ«5»þ¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹¤Ç½éÀï¡¡Æü»þ¤È²ñ¾ì¤òÈ¯É½¡¡Âè2Àï¤Ï¥á¥¥·¥³¤Ø°ÜÆ°
FIFA(¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ)¤Ï7Æü¡¢2026Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸»î¹çÆüÄø¤È²ñ¾ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ï½Ð¾ì48¥Á¡¼¥à¤¬¡¢A¡ÁL¤Î12¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ(FIFA¥é¥ó¥¯18°Ì)¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À(7°Ì)¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢(Æ±40°Ì)¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï½éÀï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÂÐÀï¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÏÁ°²ó¤Î2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇPKÀï¤ÎËö¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¹ë¤Ç¤¹¡£
Âè2Àï¤Ï¥á¥¥·¥³¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÈÂÐÀï¡£Âè3Àï¤ÏºÆ¤Ó¥À¥é¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÌá¤ê¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê(Æ±28°Ì)¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É(Æ±31°Ì)¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó(Æ±43°Ì)¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢(Æ±63°Ì)¤Î4¥Á¡¼¥à¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥ë¡¼¥×F¤Î»î¹çÆüÄø¡¦²ñ¾ì¡Û¢¨Æü»þ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö
¢¡Âè1Àá
ÆüËÜ-¥ª¥é¥ó¥À
Æü»þ:6·î15Æü¸áÁ°5»þ
²ñ¾ì:¥À¥é¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¥¢¥á¥ê¥«)
²¤½£POÏÈB-¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢
Æü»þ:6·î15Æü¸áÁ°11»þ
²ñ¾ì:¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤(¥á¥¥·¥³)
¢¡Âè2Àá
¥ª¥é¥ó¥À-²¤½£POÏÈB
Æü»þ:6·î21Æü¸áÁ°2»þ
²ñ¾ì:¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¥¢¥á¥ê¥«)
ÆüËÜ-¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢
Æü»þ:6·î21Æü¸á¸å1»þ
²ñ¾ì:¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤(¥á¥¥·¥³)
¢¡Âè3Àá
ÆüËÜ-²¤½£POÏÈB
Æü»þ:6·î26Æü¸áÁ°8»þ
²ñ¾ì:¥À¥é¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¥¢¥á¥ê¥«)
