¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û±üÂ¼ÌÀÆü¹á¤é£±£²£¸´üÀ¸¤¬Áª¼ê¾Ò²ð¼°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö£Á£Í£Ç£´£¸¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂèÀï¡¡Æôºê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤¬£·Æü¤Ë³«Ëë¡£¥ì¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÁª¼ê¾Ò²ð¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ì£´£¶Áª¼ê¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ëº£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤¬£±£²£¸´ü¤Î£µ¿Í¡£¤Þ¤º±üÂ¼ÌÀÆü¹á¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡Ö£Á£Í£Ç£´£¸¤Î±üÂ¼ÌÀÆü¹á¤Ç¤¹¡£Æ±´ü£µ¿Í¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£Æ±´ü¤ÎËÌÂ¼Ç«¡¹¡¢Âçµ×ÊÝÍ¤¹á¡¢ÃæÈøÍ¥¹á¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¡¢¥é¥¹¥È¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÉð°æè½Î¤²Â¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¿ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¤Ò¤ÈºÝ¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬Èô¤ó¤À¡£