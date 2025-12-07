ÌÜ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤Ë¤Õー¤Ã¤È¡ØÂ©¤ò¿á¤¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ù¡ÄÍ½ÁÛ³°¤Î¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
Ç¤Á¤ã¤ó¤ËÂ©¤ò¿á¤¤«¤±¤ë¤È¡©
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖSakura¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¥ã¥Ã¥È¤Î¤¢¤ëÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÂ©¤ò¤Õー¤Ã¤È¿á¤¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤½¤¦¡£
¤¹¤ë¤ÈÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤ÏÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼å¡¹¤·¤¤Ç¥Ñ¥ó¥Á
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿¤Õー¤Ã¤ÈÂ©¤ò¿á¤¤«¤±¤ë¤È¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÉ¡¤Ë¤Ý¤Õ¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤·¤¿¤½¤¦¡£
¼å¡¹¤·¤¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤À³Ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤âÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð
¤½¤ó¤Ê²º¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Óー¥º¥½¥Õ¥¡ー¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°Ç¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£
Âç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤ÇÎÉ¤¤¤ªÃÍÃÊ¤Î¥½¥Õ¥¡ー¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê»ÈÍÑ¤»¤ºÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Âç¤¤á¥½¥Õ¥¡ー¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ï8Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ñ¥ó¥Á♡¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤«¤Ê¡¢²Ä°¦¤¤¡ª¡×Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Í¥¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¼å¤á¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ë»×¤ï¤º¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖSakura¡×¤Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¥ã¥Ã¥È¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
