¡¡¶ÚÆù¤ÎÆ°¤¤òÍÞ¤¨¤·¤ï¤ò¸º¤é¤¹¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹Ãí¼Í¤ÇÏ·²½¤Ë¹³¤¦½÷Í¥¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Õ¥©ー¥É¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é´ÆÆÄ¡Ê86¡Ë¤¬±Ñ¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡×»æ¤Ë°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤À¡£¼ã¤µ¤Îµ±¤¤Ï27ºÐ¤Ë¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·½÷À¤Ï¤É¤Î10Ç¯Ã±°Ì¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡£Èþ¤·¤¯¤Ê¤¤½÷À¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»ä¤Ï¹¬±¿¤Ë¤â²¿¿Í¤«¤Î90ºÐ¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤¿¤Á¤ò¥é¥ó¥Á¤Ë¾·¤¯¤Î¤ò¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ó¤À¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¡ÈÇ¯¾å¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´é¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤ÈÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¡×16ºÐ¤Ç¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹´«¤á¤é¤ì¤¿½÷Í¥
¡¡¹¹¤Ë¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤Ç¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤Þ¤Ç¼º¤¦¤È¥³¥Ã¥Ý¥é´ÆÆÄ¤Ï·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Ö¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤Ü¤ß¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¿¤ë¤ó¤À¤é¡¢¹¹¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¡£½ª¤¤¤Ë¤Ï¤â¤Ï¤ä¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤â¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡×¤È»õ»ß¤á¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´í×ü¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¥³¥Ã¥Ý¥é´ÆÆÄ¤ÏÀèÎ©¤¿¤ì¤¿ºÊ¥¨¥ì¥Î¥¢¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈà½÷¤òË´¤¯¤·¤¿¤Î¤Ï1Ç¯Á°¤À¡£°ìÈÖ¤Î°ì½ï¤Î»þ´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤âÄ«¤À¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´¶¾ðÅª¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¨¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤éº£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤µ¤¨¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¼ä¤·¤µ¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà½÷¤È¤ÎÆü¡¹¤Î²ñÏÃ¤«¤éËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡£¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¥¢ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²¿¤Ç¤â¥¢ー¥È¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Ã¤Æ¤Í¡£¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÎÈé¤ò¤à¤¯¹Ô°Ù¤µ¤¨¥¢ー¥È¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¡£Åö»þ¤Ï¼«Ê¬¤¬Ê¹¤¤¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÇÏ¼¯¤²¤¿ÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈºÊ¤«¤é³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºÇ°¦¤ÎºÊ¤Î»à¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¥³¥Ã¥Ý¥é´ÆÆÄ¤Ï¸½ºß¡¢»í¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤«¤é°ìÆü¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËèÄ«¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò10¸Ä¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»í¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â³Ð¤¨¤ë¤«¤é¤Í¡£¸ÀÍÕ¤Î¿·¤¿¤Ê¶¡µë¸»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
