¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÌÀÂç¤¬£µµ¨¤Ö¤êÂÐ¹³Àï£Ö¡ª¡¡£±£°£±²óÌÜ¤ÎÁáÌÀÀï¡¢£²£µ¡½£±£¹¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡¡½ÅÀï¼Ö£Æ£×¤Ë£³Ëü£¹£°£¸£´¿Í¤¬Ç®¶¸
¢¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¡´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³Àï¡¡ÌÀÂç£²£µ¡½£±£¹ÁáÂç¡Ê£·Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÅÁÅý¤ÎÁáÌÀÀï¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ï¡¢£²°Ì¤ÎÌÀÂç¤¬£±°Ì¤ÎÁáÂç¤ò£²£µ¡½£±£¹¤ÇÇË¤ê¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¡££²£°£²£°Ç¯°ÊÍè¡¢£µµ¨¤Ö¤ê¤Î±É´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡ÀèÀ©¤ÏÁáÂç¡£Á°È¾£±£¸Ê¬¡¢Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É£²£²¥á¡¼¥È¥ëÆâ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢±¦¤ØÅ¸³«¤·¤ÆÌð粼Í³¹â¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ø¡£ÆüËÜÂåÉ½£Æ£Â¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¼é¤ê¤ò¤«¤ï¤·¡¢ÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë£Ð£Ç¤ò·è¤á¤ÆÁáÂç¤Î£±£°¡½£³¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±£³£±Ê¬¡¢ÌÀÂç¤ÏÁê¼ê¥È¥é¥¤¥é¥¤¥óºÝ¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥«¡¼ºÇ¾åÂÀÂº¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¡£¥¥Ã¥¯¤â·è¤Þ¤ê£±£°¡½£±£°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤Á°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï£µÊ¬¡¢ÁáÂç¤Ï¼«¿Ø¤«¤é£Ó£ÏÉþÉôÎ¼ÂÀ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬½³¤í¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤ËÌÀÂç¤¬¥Á¥ã¡¼¥¸¡£ÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò£Ã£Ô£ÂÅì³¤È»¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬½¦¤¤¥È¥é¥¤¡¢£±£µ¡½£±£°¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£ÌÀÂç¤Ï£±£·Ê¬¡¢£Ã£Ô£ÂÊ¿æÆÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£Ð£Ç¤òÄÀ¤á¤Æ£¸ÅÀ¥ê¡¼¥É¡£ÁáÂç¤Ï£²£²Ê¬¡¢£²£¶Ê¬¤È£Ã£Ô£ÂÌîÃæ·ò¸ã¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£Ð£Ç¤ò·è¤á¤Æ£±£¶¡½£±£¸¤ÈÇ÷¤ë¡£
¡¡¹ñÎ©¤Î£³Ëü£¹£°£¸£´¿Í¤¬Ê¨¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾£³£±Ê¬¡£ÌÀÂç¤¬Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¥â¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥é¥ó¥«¡¼ºÇ¾å¤¬¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¤³¤ÎÆü£²¥È¥é¥¤ÌÜ¡£¥¥Ã¥¯¤â·è¤Þ¤ê¡¢£²£µ¡½£±£¶¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¡£¥¹¥¯¥é¥à¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤ÄÁáÂç¤ÏÅ¨¿Ø¤ÇÈ¿Â§¤òÃ¥¤¤¡¢£µÊ¬¤ò»Ä¤·¤Æ£Ð£Ç¤Ç£±£¹¡½£²£µ¤Ë¡£¸åÈ¾£´£²Ê¬¡¢ÁáÂç¤ÏÌÀÂç¥È¥é¥¤¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¥á¡¼¥È¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ¤Ï¤Ê¤é¤º¡£ÌÀÂç¤¬¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ£µµ¨¤Ö¤ê¤ËÂÐ¹³Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀÂç¤Ïº£µ¨¡¢½éÀï¤ÇÃÞÇÈÂç¤Ë£²£´¡½£²£¸¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢£±£±·î£±£¶Æü¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸²¦¼Ô¤ÎÄëµþÂç¤ò£²£±¡½£±£·¤ÇÇË¤Ã¤¿¡££±£°£°²óÌÜ¤ÎµÇ°¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤ÏÁáÂç¤¬£²£·¡½£²£´¤Ç¾¡Íø¡£»çº°¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤¬Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£