¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Îº´Æ£Í¥¼ù¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç»£±Æ¤·¤¿°ìºý¤Ë¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÉã¤ÈÊì¤¬ÀÎÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤Æ¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢À§Èó¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î£µ£°¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤ÖÂçºî¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤¿¤êÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤ÈÈ¿¾Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£