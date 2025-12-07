ËÅç¶åÃÊ¡¡NHKÇÕ8¶¯¡¡±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ë¾¡Íø¡¡Æ£°æ²¦¾¤È¤ÎÂÐ¶É¿ô1°ÌVS2°ÌÂÐ·è
¡¡¾´ý¤ÎÂè75²óNHKÇÕËÜÀï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È3²óÀï¤¬7ÆüÊü±Ç¤µ¤ì¡¢ËÅç¾Ç·¶åÃÊ¡Ê35¡Ë¤¬±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤Ë118¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ËÅç¤ÏÂè71²ó°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¡¢8¶¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤Îº´Æ£¹¯¸÷¶åÃÊ¡Ê56¡Ë¤¬¡ÖÎáÏÂ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¡¼¥É¡×¤È¸Æ¤ó¤ÀÃíÌÜÂÐ·è¡£Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í¤Ê¤É6´§¡á¤È¤ÎÂÐ¶É¿ô1°Ì¤È2°Ì¤ÎÂÐ·è¤Ï¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Àè¼ê¡¦±ÊÀ¥¤Î²£Êâ¼è¤ê¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÈô¼Ö¤òÉâ¤¤¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¸å¡¢±ÊÀ¥¤¬3¶Ú¤ÎÊâ¤òÀ®¤ê¼Î¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ëº¸·Ë¤ò8¶Ú¤Ø¼Î¤Æ¤Æ³ÑÅö¤¿¤ê¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼ê¶ð¤Ë¤·¤¿³Ñ¤òËÅç¿Ø¤ØÂÇ¤Á¹þ¤à¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈô¼Ö¶äÎ¾¼è¤ê¤Î·ËÂÇ¤Á¡£¤È¤³¤í¤¬ËÅç¤ÏÎ¾¼è¤ê¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢8¶Ú¤Ø²¦¼êÎµ¼è¤ê¤Î³ÑÂÇ¤Á¤ò2ÅÙ·è¤á¤Æ¡¢Èô¼Ö2Ëç¤ò¼ê¶ð¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÈô¼Ö¤ò6¶Ú¤Î±ÊÀ¥²¦¤ÎÇØ¸å¤ÈÆ¬¾å¤«¤éÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤Æ¶´¤ß·â¤Á¤Ë¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç´ó¤»ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«¿®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èô¼Ö¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç²¦¼ê¤ò¤·¤Æ¡¢ºÝ¤É¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈËÅç¤ÏÇ®Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¿Í1´ü¡¢Îµ²¦2´ü¤Ê¤É¥¿¥¤¥È¥ë6´ü¤ò¸Ø¤ëËÅç¤À¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï½Ð¾ì¤ÏºòÇ¯ÅÙÌ¾¿ÍÀï°ÊÍè2Ç¯¶á¤¯ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯ÅÙ¤ÏÌ¾¿ÍÄ©Àï¸¢¤òÁè¤¦Aµé½ç°ÌÀï¤Ç5¾¡0ÇÔ¤Î¼ó°Ì¡¦±ÊÀ¥¤ò4¾¡1ÇÔ¤ÇÄÉ¤¦2°Ì¥¿¥¤¡¢¶ä²ÏÀï¤Ç¤â8¶¯¿Ê½Ð¡£ÉüÄ´¤Îµ¤ÇÛ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£