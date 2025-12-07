ÍÂ¼ÃÒ·Ã¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤Î¥·¥Ó¥¢¤Ê¼ýÆþ»ö¾ðÌÀ¤«¤¹¡Ö1ÂÇ¤Ç200Ëü¡¢300Ëü±ß°ã¤¦¤Î¤Ç¡×¥µ¥ó¥ÉÉÙß·¶Ã¤
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤ÎÍÂ¼ÃÒ·Ã(38¡á¥Õ¥ê¡¼)¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Î¥µ¥ó¥É¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÙ»ÎÈ¢º¬¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Î¥´¥ë¥Õ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤È¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯Ãæ¤ËÉÙß·¤«¤é¡Ö¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ã¤ÆËè·îµëÎÁÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÂ¼¡£
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¾Þ¶â¤Ç¡¢¤·¤«¤âÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¯·ÐÈñ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÊ§¤¦¤Î¤Ç¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í½ÁªÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é0±ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´ðËÜÀÖ»ú¤Ç¤¹¡£ÀÖ»ú³Ð¸ç¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¹õ»ú¤Ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬É¬¿Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹çÃæ¤È¤«Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¿¤éÍ¥¾¡¤«2°Ì¤«¤Ç¤â¤Á¤í¤ó¾Þ¶â¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¾Þ¶â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ë¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤«¤ä¡¢¥È¥Ã¥×5¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ï1ÂÇ¤Ç200Ëü±ß¤È¤«300Ëü±ß°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤È¤«¤ÏÀ¨¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç²ñÃæ¤Î¥·¥Ó¤ì¤ëÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¼íÌî¤Ï¡Ö¿Ì¤¨¤ë¤Í¤§¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ÉÙß·¤â¡Ö1ÂÇ¤Ç200¡¢300Ëü¡Ä¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤È¡¢ÍÂ¼¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¡Ê½ç°Ì¤ò¡Ë¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¤«¤Ç½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢½ç°ÌÉ½¤Ë¾Þ¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë½ç°ÌÉ½¤ò¸«¤Æ¡È¤¢¤¡¡¢¤¢¤Î1ÂÇ¤¬¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Ä¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¤È¡¢ÉÙß·¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¤¹¤²¤¨¤Ê¤¢¡£¥·¥Ó¥¢¡Ä¡×¤È¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤Î²á¹ó¤ÊÀï¤¤¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£