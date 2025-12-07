¹â»Ô¼óÁê¡ÖÆüËÜ¤ÏÂæÏÑ¤Î¸¢Íø¡¦¸¢¸Â¤òÊü´þ¤·¤Æ¤ë¡×¢ÍÃæ¹ñÂç»È´Û¤¬X¤Ç¡ÖÉÔË¡¤«¤ÄÌµ¸ú¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡ÖÂæÏÑÅý¹ç¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©¡×Ãæ¹ñÂ¦¤Î¡È»ö¾ð¡É¤È¤Ï
¡½¡ÎÉÏº¤ÅìÂçÀ¸¡¦ÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¡Ï¡½
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯10·î21Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»áÎ¨¤¤¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¤Ê¤ó¤Èº£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢À¤´Ö¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤«¤ÈÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë»á¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè·î11·î7Æü¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÃæ¹ñ¤¬¸·¤·¤¤È¿±þ¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤³1¥«·î¤Û¤É¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆüÃæ´Ø·¸¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¹»ÈÏ°Ï¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ»Ë¤äÀ¤³¦»Ë¤ò°ìÄÌ¤ê³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æº£²ó¤Î¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ê¡¢Ã¯¤¬²¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤¦¤í³Ð¤¨¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂæÏÑ¤Î°·¤¤¡×¤È¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÎò»ËÅª»ö¼Â¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¡Ë¤Þ¤Ç¤ò°·¤¤¡¢¤½¤Î²ò¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚ¼è¤ê°·¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¡¢²¾¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëµ½Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï¶ËÎÏ»×ÁÛ¤ä²ò¼á¤¬Æþ¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¡ÖÍ»ö¡×¤È¤Ï¡ÖÉðÎÏ¤ËÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ö·ï¡¦»öÊÑ¤ÎËÖÈ¯¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤È¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÇÉðÎÏ¾×ÆÍ¤È¤«ÉðÎÏ²ðÆþ¡Ê¤â¤Ã¤È¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¨¤Ð¡¢·³Ââ¤¬¿¯¹¶¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡Ë¤¬µ¯¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿Àè¤Û¤É¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ö¤â¤·ÂæÏÑ¤Ë¤É¤Ã¤«¤Î¹ñ¤Î·³Ââ¤È¤«Íè¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤ÏËÉ±Ò¾Ê¤«¤é°úÍÑ¤¹¤ë¤È¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤¬È¯À¸¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤ï¤¬¹ñ¤ÎÂ¸Î©¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¢¼«Í³µÚ¤Ó¹¬Ê¡ÄÉµá¤Î¸¢Íø¤¬º¬Äì¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤ëÌÀÇò¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë»öÂÖ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÆüËÜ¹ñ¤À¤±¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿§¡¹¤Ê¹ñ¤È½õ¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¶¨ÎÏ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ò¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë´Ø·¸À¤Î¿¼¤¤¹ñ¤Ê¤É¤¬ÀïÁè¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹çÆüËÜ¤Þ¤Ç¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÂ¸Î©´íµ¡¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤¬¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÍðË½¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Ë¤É¤³¤«¤¬¹¶¤á¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤ËÅù¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ³°¸òÉô¤¬¶¯Îõ¤ÊÉ½¸½¤Ç²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÈóÆñÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ê¡¢Í¢ÆþÄä»ßÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¸þ¤±ÅÏ¹Ò¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¸ø¹ð¤·¤¿¤ê¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¡Ø°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡Ù¤Î¸¶Â§¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ëÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤é¤ÎÈóÆñÀ¼ÌÀ¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¤Ï·ãÅÜ¤·¤¿¤«
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ÂæÏÑ¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¹ñ²È¡×¤È¤·¤Æ¤Î¾µÇ§¤ò¤Û¤È¤ó¤É¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸½¾õ12¤«¹ñ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Î¤¦¤Á¡¢1³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¿ô»ú¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤½¤³¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤âÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¡ÖÀµÅýÀ¤ò¤â¤Ã¤¿¡ØÃæ¹ñ¡Ù¤Î¹ñ²È¤Ï°ì¤Ä¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ê¡á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤Ï°ì¤Ä¤Î¹ñ²È¤¬ÉÔ²ÄÊ¬¤ËÅý¼£¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡áÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤Î°ìÉô¡Ë¡×¤È¼çÄ¥¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ê¤ãÃæ¹ñ¤Ï°ì¤Ä¤À¤í¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸½ÂæÏÑ¤Î»ö¾ð¤ò100Ç¯¤Û¤É¤µ¤«¤Î¤Ü¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡16À¤µªº¢¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¸ò°×¤ÎÃæ·ÑÃÏÅÀ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿ÂæÏÑ¤Ï¡¢°ì»þ´ü¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÅý¼£²¼¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
