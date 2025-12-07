¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤¿ÃËÀ¡×¤ÎËöÏ©¡Ä60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È3¤Ä¤Î¶ìÆñ¡É¡½¡½ÂçÈ¿¶Á¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯2·î13Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤Çº§³è¤ò¤ä¤á¤¿ÃËÀ¤Î¤½¤Î¸å
¡¡²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤»þÂå¡£
¡¡º§³è¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡ÖÂÅ¶¨¤·¤Æ¤Þ¤Ç·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ï·ëº§¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿ÆÈ¿ÈÃËÀ¤¬¤É¤ó¤ÊËöÏ©¤Ë´Ù¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥à¤Çº£¸å¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡º§³è¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï
¡¡¥³¥¦¥¿¥í¥¦¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦55ºÐ)¤Ï°ìÅÙ¤â·ëº§¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤ÎÈà½÷¤â40Âå¤È¤¤¤¦Îø°¦·Ð¸³¤ÎÂ¿¤¯¤Ê¤¤Êý¡£°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¤Ò¤È¤ê¿Æ¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç45ºÐ±Û¤¨¤¿º¢¤«¤é¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º§³è¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¾ò·ï¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º§³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤¬Áý¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À®º§¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¿¼¤¤¸ÉÆÈ
¡¡7¤«·î¤¬²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡ÖÂÅ¶¨¤·¤Æ¤Þ¤Ç·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·ëº§¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢Âà²ñ¡£·ëº§¤·¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥¦¥¿¥í¥¦¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤Þ¤¿¤Þ±ï¤¢¤Ã¤Æ¤´Ï¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¡¢Èà¤Ï¡ÖÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È¸Æ¤Ù¤ë¿Í¤¬1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤È¤Æ¤â¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿ÃËÀ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¶ìÆñ
¡¡·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿ÃËÀ¤Ï3¤Ä¤Î¶ìÆñ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¼«Í³¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¤Î¸ÉÆÈ
¡¡¤³¤ÎÀ¤¤Ç·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤±¡£·ëº§¸åÇ¦ÂÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨Æ±¤¸¿ÍÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¸ÉÆÈ¤È¤ÎÀï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í§Ã£¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬Í§Ã£¤ÏÆ±¤¸¿ÍÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÊâ¤à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÉÆÈ¤ò¹¥¤à¿Í¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤Ï·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤É¤ì¤À¤±¤Î¸ÉÆÈ¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤«¤Í¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÇÅÝ¤ì¤¿»þ¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃ¯¤È¤âÀÜ¿¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤¢¤ÎÆü¤ËÃ¯¤«¿ÍÎø¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤Ï¡¢¿É¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢·ÐºÑÅª¤Ê°ÂÄê¤ÈÉÔ°ÂÄê
¡¡60ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÂÎÎÏÃÎÎÏ¤â¸µµ¤¤Ç¡¢²Ô¤®¤â°ÂÄê¡£¼«Ê¬¤Ë¤À¤±¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Ð´°·ë¤¹¤ë¼«Í³¤µ¤â¤¢¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢60ºÐ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÉÂµ¤¤ä¼º¶È¤Ê¤ÉÉÔ°ÂÄê¤Ê¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢Í½´ü¤»¤Ì½ÐÈñ¤äÏ·¸å»ñ¶â¤Ê¤É¤âÆ±¤¸¤¯¼«¸Ê´°·ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤ÈÍÂÃù¶â¤Î¤ß¤Ç¤ÎÏ·¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î»ñ¶â»ñ»º¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£Îä¤ä¤ä¤«¤Ê¼Ò²ñ¤«¤é¤Î»ëÀþ
¡¡·ëº§¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ²¿¤«¤¢¤ë¡Ä¤½¤¦¸ø¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÁªÂò¤Î¼«Í³¤¬·ëº§¤Ë¤â¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£40ºÐ±Û¤¨¤ÆÆÈ¿È¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤Ã¤È40Âå¤Î¤¦¤Á¤ÏÂç¡¹Åª¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¡¢¤½¤í¤½¤í·ëº§¤·¤¿¤é¡©¤È¼þ¤ê¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¬¡¢50ºÐ¤ò±Û¤¨¤ë¤È¼þ¤ê¤â¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È¸ý¤Ç¸À¤¤¤Ä¤Ä¤âÆâ¿´¤Ï¡Ö²¿¤«ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ëÀþ¤È¤ÎÀï¤¤¤ÏÌÜ¤Ç¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤³¤½ÉÝ¤¤¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢³Î¼Â¤ËÎä¤ä¤ä¤«¤Ê²¿¤«¤¢¤ë¤ä¤Ä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¤¤Ä¤«¤éº§³è¤·¤Æ¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤
¡¡¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î3¤Ä¤ÎÀï¤¤¤ò60ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢º£¤µ¤éº§³è¤·¤Æ¤â¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤Ç1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¤¤¤Ä¤«¤éº§³è¤·¤Æ¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó·ëº§¤Ë¤ÏÇ¦ÂÑ¤âÉ¬Í×¤Ê»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï·¸å¤ò³Ú¤·¤¯¶¦¤Ë¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥·¥Ë¥¢º§³è¤Î·Á¤¬³Î¼Â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é10Ç¯¸å¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤«¡¢¤¼¤Ò¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÖºÇÃ»À®º§À®¸ù¤ÎÈë·í¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤Çº§³è¤ò¤ä¤á¤¿ÃËÀ¤Î¤½¤Î¸å
¡¡²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤»þÂå¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿ÆÈ¿ÈÃËÀ¤¬¤É¤ó¤ÊËöÏ©¤Ë´Ù¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥à¤Çº£¸å¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡º§³è¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï
¡¡¥³¥¦¥¿¥í¥¦¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦55ºÐ)¤Ï°ìÅÙ¤â·ëº§¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤ÎÈà½÷¤â40Âå¤È¤¤¤¦Îø°¦·Ð¸³¤ÎÂ¿¤¯¤Ê¤¤Êý¡£°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¤Ò¤È¤ê¿Æ¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç45ºÐ±Û¤¨¤¿º¢¤«¤é¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º§³è¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¾ò·ï¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º§³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤¬Áý¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À®º§¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¿¼¤¤¸ÉÆÈ
¡¡7¤«·î¤¬²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡ÖÂÅ¶¨¤·¤Æ¤Þ¤Ç·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·ëº§¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢Âà²ñ¡£·ëº§¤·¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥¦¥¿¥í¥¦¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤Þ¤¿¤Þ±ï¤¢¤Ã¤Æ¤´Ï¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¡¢Èà¤Ï¡ÖÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È¸Æ¤Ù¤ë¿Í¤¬1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤È¤Æ¤â¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿ÃËÀ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¶ìÆñ
¡¡·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿ÃËÀ¤Ï3¤Ä¤Î¶ìÆñ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¼«Í³¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¤Î¸ÉÆÈ
¡¡¤³¤ÎÀ¤¤Ç·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤±¡£·ëº§¸åÇ¦ÂÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨Æ±¤¸¿ÍÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¸ÉÆÈ¤È¤ÎÀï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í§Ã£¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬Í§Ã£¤ÏÆ±¤¸¿ÍÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÊâ¤à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÉÆÈ¤ò¹¥¤à¿Í¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤Ï·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤É¤ì¤À¤±¤Î¸ÉÆÈ¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤«¤Í¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÇÅÝ¤ì¤¿»þ¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃ¯¤È¤âÀÜ¿¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤¢¤ÎÆü¤ËÃ¯¤«¿ÍÎø¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤Ï¡¢¿É¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢·ÐºÑÅª¤Ê°ÂÄê¤ÈÉÔ°ÂÄê
¡¡60ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÂÎÎÏÃÎÎÏ¤â¸µµ¤¤Ç¡¢²Ô¤®¤â°ÂÄê¡£¼«Ê¬¤Ë¤À¤±¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Ð´°·ë¤¹¤ë¼«Í³¤µ¤â¤¢¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢60ºÐ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÉÂµ¤¤ä¼º¶È¤Ê¤ÉÉÔ°ÂÄê¤Ê¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢Í½´ü¤»¤Ì½ÐÈñ¤äÏ·¸å»ñ¶â¤Ê¤É¤âÆ±¤¸¤¯¼«¸Ê´°·ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤ÈÍÂÃù¶â¤Î¤ß¤Ç¤ÎÏ·¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î»ñ¶â»ñ»º¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£Îä¤ä¤ä¤«¤Ê¼Ò²ñ¤«¤é¤Î»ëÀþ
¡¡·ëº§¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ²¿¤«¤¢¤ë¡Ä¤½¤¦¸ø¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÁªÂò¤Î¼«Í³¤¬·ëº§¤Ë¤â¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£40ºÐ±Û¤¨¤ÆÆÈ¿È¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤Ã¤È40Âå¤Î¤¦¤Á¤ÏÂç¡¹Åª¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¡¢¤½¤í¤½¤í·ëº§¤·¤¿¤é¡©¤È¼þ¤ê¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¬¡¢50ºÐ¤ò±Û¤¨¤ë¤È¼þ¤ê¤â¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È¸ý¤Ç¸À¤¤¤Ä¤Ä¤âÆâ¿´¤Ï¡Ö²¿¤«ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ëÀþ¤È¤ÎÀï¤¤¤ÏÌÜ¤Ç¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤³¤½ÉÝ¤¤¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢³Î¼Â¤ËÎä¤ä¤ä¤«¤Ê²¿¤«¤¢¤ë¤ä¤Ä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¤¤Ä¤«¤éº§³è¤·¤Æ¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤
¡¡¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î3¤Ä¤ÎÀï¤¤¤ò60ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢º£¤µ¤éº§³è¤·¤Æ¤â¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤Ç1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¤¤¤Ä¤«¤éº§³è¤·¤Æ¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó·ëº§¤Ë¤ÏÇ¦ÂÑ¤âÉ¬Í×¤Ê»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï·¸å¤ò³Ú¤·¤¯¶¦¤Ë¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥·¥Ë¥¢º§³è¤Î·Á¤¬³Î¼Â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é10Ç¯¸å¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤«¡¢¤¼¤Ò¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÖºÇÃ»À®º§À®¸ù¤ÎÈë·í¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë