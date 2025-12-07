J2ÀéÍÕ¥æ¡¼¥¹OB¸÷±ÊÎ¼ÂÀ¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÅÁÀâÅª¤Ê»î¹ç¡×J1¾º³ÊPO£´È¯ÂçµÕÅ¾¤Î¸ÅÁã¤Ë¥¨¡¼¥ë
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¸÷±ÊÎ¼ÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬7Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Î¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025½à·è¾¡¤Ç¡¢J2¤Ç6°Ì¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë4¡Ý3¤ÇÂçµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤Æ13Æü¤Î·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡¢Æ±3°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¤ò¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÅÁÀâÅª¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¸÷±Ê¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤·¤¿93Ç¯¤Ë¥¸¥§¥Õ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£05Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¤Î¥¤¥ä¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢MF°¤ÉôÍ¦¼ù¡Ê¸½±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î²ñÏÃ¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡¡¡ÖOver¡×¤òÀ©ºî¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎºÇ´ó¤ê±ØJRÁÉ²æ±Ø¤ÎÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¸¥§¥Õ¤ÏÁ°È¾20¡¢32Ê¬¤ÈÏ¢Â³¼ºÅÀ¤·¡¢¸åÈ¾3Ê¬¤Ë¤â3ÅÀÌÜ¤ò¼º¤¦¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤À¤¬¡¢Æ±26Ê¬¤ËFW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¡¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÈ¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Æ±32Ê¬¤ËMF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¢Æ±38Ê¬¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿²¼ÉôÁÈ¿¥U¡Ý18½êÂ°¤Î17ºÐMFÉ±ÌîÀ¿¡¢¤µ¤é¤ËÆ±42Ê¬¤Ë¤ÏDF²ÏÌîµ®»Ö¤È¡¢16Ê¬´Ö¤Ç°µ´¬¤Î4È¯¡£08Ç¯12·î6Æü¤Î¤ÎJ1ºÇ½ªÀá¤Ç¡¢FCÅìµþ¤Ë¸åÈ¾29Ê¬¤«¤é¤Î4È¯¤Ç4¡Ý2¤ÈµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢J1»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡È¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î´ñÀ×¡É¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£
13Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥Û¡¼¥à¡¦¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢5°Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È1¡Ý1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¿Ê½Ð¤·¤¿4°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸÷±Ê¤Ï¡Ö¤µ¤¡¡¢¤¢¤È1¤Ä¡£ÌóÂ«¤Î¾ì½ê¤Ø¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥¸¥§¥Õ¤Î17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò´ê¤Ã¤¿¡£