¡Ú´ØÅìÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÌÀÂç¤¬5Ç¯¤Ö¤ê19²óÌÜ¤ÎÂÐ¹³ÀïÍ¥¾¡¡¡ÁáÂç¤ò25¡½19¤Ç·âÇË
¡¡¡þ´ØÅìÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼ÂÐ¹³ÀïA¥°¥ë¡¼¥×¡¡ÌÀÂç25¡½19ÁáÂç¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÌÀÂç¤¬25¡½19¤ÇÁáÂç¤òÇË¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò35¤È¤·¤ÆÂÐ¹³Àï5Ç¯¤Ö¤ê19²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿ÁáÂç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ33¤Ç3°Ì¡¢Æ±34¤ÎÃÞÇÈÂç¤¬2°Ì¡¢Æ±33¤ÎÄëµþÂç¤¬4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±22¤Ç5°Ì¤Î·ÄÂç¤Þ¤Ç¤¬Âç³ØÁª¼ê¸¢¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÁáÂç¤Ï¡¢Á°È¾¤ËFBÌðºêÍ³¹â¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ±¦Ãæ´Ö¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¡Ê¥´¡¼¥ë¡Ë¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤È¤â¤ËPG¤ò·è¤á¡¢10¡½3¤ÎÁáÂç¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿30Ê¬²á¤®¤Ë¡¢ÌÀÂç¤¬±¦5¥á¡¼¥È¥ë¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¤ÎFW¤ÎÏ¢Â³¹¶·â¤Ç¡¢FLºÇ¾åÂÀÂº¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë±¦¤Ë¥È¥é¥¤¡£¥´¡¼¥ë¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ10¡½10¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾5Ê¬²á¤®¡¢Å¨¿Ø¿¼¤¯¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤ÀÌÀÂç¤Ï¡¢ÁáÂç¤ÎSOÉþÉôÎ¼ÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥¥Ã¥¯¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿CTBÅì³¤È»¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥È¥é¥¤¡£¤µ¤é¤ËPG¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ18¡½10¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡ÁáÂç¤Ï¡¢CTBÌîÃæ·ò¸ã¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬2PG¤ò·è¤á¤Æ16¡½18¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀÂç¤Ï¸åÈ¾30Ê¬²á¤®¤Ëº¸5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÇÁ°¿Ê¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏºÇ¾å¤¬¤³¤ÎÆü2¤ÄÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¡Ê¥´¡¼¥ë¡Ë¡£25¡½16¤ÈºÆÅÙ¡¢º¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡ÌÀÂç¤ÏÁáÂç¤ÎÄÉ·â¤òPG1ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¾¡Íø¡£5Ç¯¤Ö¤ê19²óÌÜ¤ÎÂÐ¹³ÀïÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£101²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÁáÌÀÀï¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢ÌÀÂç¤Î43¾¡56ÇÔ2Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£