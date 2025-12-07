J1Éüµ¢²¦¼ê¡ª¡¡ÀéÍÕ¡¦¾®ÎÓ´ÆÆÄ¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×Æ±ÅÀÃÆ¤Î17ºÐÉ±Ìî¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¡ÀéÍÕ4¡½3ÂçµÜ¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢J2¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇÆ±6°Ì¤ÎÂçµÜ¤ò4¡Ý3¤Ç²¼¤·¤¿¡£13Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÆ±4°Ì¤ÎÆÁÅç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤ï¤º¤«16Ê¬¤Ç¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡£17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã¯¤âÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¸åÈ¾3Ê¬¤Î3¼ºÅÀÌÜ¡£¡Ö¤½¤³¤«¤éÈÔ²ó¤¹¤ëÎÏ¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Æü¤Î¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¤Î¤ª¤«¤²¡Ë¡£1Ëü7000¿Í¡¢¿¿¤Ã²«¿§¤Ç¡£¥¯¥é¥ÖÁíÎÏ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ë½¸·ë¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼±ç¤¬¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿17ºÐ¤ÎÉ±Ìî¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÉ±Ìî¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾38Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼êDF¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎäÀÅ¤Ê¥ë¡¼¥×¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡17ºÐÈ´¤Æ¤¤¬ÅªÃæ¤·¡¢ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖºÓÇÛ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡13Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÆÁÅç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡Ö¹â¤Ö¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½Í¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£