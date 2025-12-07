¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÛÌÆÇÏ¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬G1½éÀ©ÇÆ¡ª¡Äºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®
¡¡12·î7Æü¡¢Ãæµþ11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè26²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê3ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦G1¡¦¥À1800m¡¦1Ãå¾Þ¶â¡á1²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡ÊÌÆ4¡¦·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ï¥Êº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡Ê²´6¡¦Èþ±º¡¦¹âÌÚÅÐ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦º´¡¹ÌÚ¾½»°¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:50.2¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¡¢¥Ê¥ë¥«¥ß¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯¡Ë¤Ï¡¢13ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú¤ß¤ä¤³S¡Ûºä°æÎÜÀ±µ³¾è ¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡Ä¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë²Ð²ÖÈô¤Ó»¶¤ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÄÉ¤¤Èæ¤Ù
¡¡¥À¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò·è¤á¤ë°ìÀï¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç²Ð²Ö¤¬Èô¤Ó»¶¤ë¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤ÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æâ¤«¤é¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢Ç´¤ê¹þ¤à¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡£2Æ¬¤¬´°Á´¤ËÇÏÂÎ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¡£¼Ì¿¿È½Äê¤Î·ë²Ì¤Ï¶Ï¤«¤Ë¥Ï¥Êº¹¤Ç¡¢ÌÆÇÏ¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤Î¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤Ë¼¡¤¤¤ÇÆ±¥ì¡¼¥¹3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡þ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤È¤Ï
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¥À¡¼¥È¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬2014Ç¯¤ËÌ¾¾Î¤È³«ºÅÃÏ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥À¡¼¥È¶¥ÇÏ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¡£ÉñÂæ¤ÏÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¥À¡¼¥È1800m¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ëºä¤¬¤¢¤ë¥¿¥Õ¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤êÀÚ¤ëÎÏ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡£1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Û¡¼¥¹¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¡ÈºÇ¶¯¥À¡¼¥ÈÇÏ¡É¤ò·è¤á¤ë°ìÀï¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡¡8Àï7¾¡
¡ÊÌÆ4¡¦·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö¡Ë
Éã¡§¥¥º¥Ê
Êì¡§¥Ñ¡¼¥·¥¹¥Æ¥ó¥È¥ê¡¼
ÊìÉã¡§Smoke Glacken
ÇÏ¼ç¡§¥·¥ë¥¯¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡¡ºä°æÎÜÀ±
2Ãå¡¡¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¡ÀîÅÄ¾²í
3Ãå¡¡¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¡¡»°±º¹ÄÀ®
4Ãå¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥ê¥ª¡¡ÉðË
5Ãå¡¡¥¢¥¦¥È¥ì¥ó¥¸¡¡¾¾»³¹°Ê¿
6Ãå¡¡¥Ï¥®¥Î¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¥¹¡¡´äÅÄ¹¯À¿
7Ãå¡¡¥Æ¥ó¥«¥¸¥ç¥¦¡¡¹ñÊ¬Í¥ºî
8Ãå¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡¡ÃÓÅº¸¬°ì
9Ãå¡¡¥»¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥³¡¼¥ë¡¡À¾Â¼½ßÌé
10Ãå¡¡¥Ú¥ê¥¨¡¼¥ë¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
11Ãå¡¡¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¡C.¥ë¥á¡¼¥ë
12Ãå¡¡¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡¡Æ£²¬Í¤²ð
13Ãå¡¡¥Ê¥ë¥«¥ß¡¡¸Íºê·½ÂÀ
14Ãå¡¡¥Ø¥ê¥ª¥¹¡¡¸¶Í¥²ð
15Ãå¡¡¥ë¥¯¥½¡¼¥ë¥«¥Õ¥§¡¡F.¥¸¥§¥ë¡¼
16Ãå¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥Ð¥í¡¼¥º¡¡´äÅÄË¾Íè