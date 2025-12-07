Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢42³¬¤«¤é¤ÎÀä·Ê¤òÁ°¤Ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òËþµÊ¡Ö¿ÈÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤ÇÂçËþÂ¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¹âÁØ³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌë·Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£¤¢¤ä»Ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼êÎÁÍý¤¬ÊÂ¤ó¤À¡Ö¤¢¤ä»Ò¥á¥·¡×¤òÈäÏª
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ£¤Ï¡ÖÂçËþÂ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ø°¦Åæ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ò¥ë¥º¡Ù¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö42F¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤ÏÀä·Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÏÂ¿©¤Î¥³¡¼¥¹¤Ïµ¨Àá´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿¿Âä¤ä´¨òÞ¡¢Ëî¤È¤¤¤Ã¤¿»É¿È¤ä¡ÖºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡Ö³¤Ï·°ò¤Î³ª¤¢¤ó¤«¤±¡×¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ë¶Ì¤Í¤®¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿·ÉÊ¼ï¤Ç¤³¤ì°Ê¾åÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´Å¤¤¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡ÖòÞ»³Ü¥¾Æ¤¤ÎÅÚÆé¤´¤Ï¤ó¡×¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¡£¡Ö¿ÈÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤ÇÂçËþÂ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÅìµþ¤ÎÌë·Ê¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤ªÎÁÍý ¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£