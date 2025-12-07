¡Ú¥¹¥Î¥Ü¡Û»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¤¬WÇÕº£µ¨½éÍ¥¾¡¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ØÃÆ¤ß
¡¡¡þ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥¢¥ë¥Ú¥óWÇÕ¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¡ÊPSG¡ËÂè2Àï¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡Ãæ¹ñ¡¦ÈþÎÓ¡Ë
¡¡½÷»Ò¤Ïºòµ¨¼ïÌÜÊÌÍ¥¾¡¤Î»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¡ÊÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤¬·è¾¡¤Ç¥¹¥¤¥¹Áª¼ê¤Ë¾¡¤Á¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¡¢ÄÌ»»8¾¡ÌÜ¡Ê¥Ñ¥é¥ì¥ë²óÅ¾¤ò´Þ¤à¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï6°Ì»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÌë¤Ç½¤Àµ¤·¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Î»°ÌÚ¤Ï¡¢23Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¡¢º£Ç¯3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÈó¸ÞÎØ¼ïÌÜ¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ë²óÅ¾¤òÀ©¤·¤¿À¤³¦²¦¼Ô¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÍ½Áª¤ò2°ÌÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÀï1²óÀï¤Ç¤ÏÃÝÆâÃÒ¹á¡Ê¹Åç¥¬¥¹¡Ë¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ë¾¡Íø¡£½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¤È¾¡¤ÁÈ´¤¡¢°ìµ¤¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÎÄ¹´ü¹ç½É¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤äµ»½ÑÌÌ¤Î²ÝÂê¤¬»Ä¤ê¡¢¡Ö70¡ó¤¯¤é¤¤¡Ê¤Î¾õÂÖ¡Ë¡×¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½éÀï¤Ï²ÝÂê¤¬»Ä¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÀïÌÜ¤Ç¸«»ö¤Ë¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Èá´ê¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£