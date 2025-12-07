ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤«¤é4Ç¯...¥Õ¥£¥ë¡¦¥³¥ê¥ó¥ºà¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÂ©»Òá¤È¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÅÁÀâ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ÎÀ¼
Â©»Ò¤ÎÍº»Ñ¤Ë¸Ø¤é¤·¤²¤ÊÉã
¡¡1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤â¤Þ¤¿Æó¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿!¡×¤È¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢2Éô¥ê¡¼¥°¡ÖSV¥¢¥¦¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡×½êÂ°¤ÎMF¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥³¥ê¥ó¥º(21)¡£¥Þ¥·¥å¡¼¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥³¥ê¥ó¥º(74)¡£
¡¡¥Õ¥£¥ë¤Ï¥½¥í¤ä¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡×¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2008Ç¯¤ËÉ½ÉñÂæ¤«¤é¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤òÅ±²ó¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11Ç¯¤ËºÆ¤Ó°úÂà¡£21Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¡Ö¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡×¤ÎºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥ë¤Ï·ò¹¯ÌäÂê¤Î¤¿¤á°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤Î¡¢Â©»Ò¥Þ¥·¥å¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥£¥ë¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¡Öµ®½Å¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÅÁÀâ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£