¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ 1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤Ê¤é¤º º´Æ£Î¿²æÃÆ¤ÇÀèÀ©¤â¡Ä4°ÌÆÁÅç¤È1-1¡ÚJ1¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ½à·è¾¡Â®Êó¡Û
¥µ¥Ã¥«ーJ1¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ï12·î7Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤ÈÆÁÅç¸©Æâ¤Ç·×2»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¡¢J2¥êー¥°5°Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç4°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÈØÅÄ¤Ï1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾¡¤¿¤Í¤Ð¡¢·è¾¡¤Ø¿Ê¤á¤Ê¤¤¥êー¥°Àï5°Ì¤ÎÈØÅÄ¤ÏÁ°È¾24Ê¬¡¢DF¾¾¸¶¹¡¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FWº´Æ£Î¿²æ¤Î¥´ー¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¡¢Á°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¡¢ÈØÅÄ¤ÏÆÁÅç¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢37Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¥´ー¥ë¤òµö¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¥êー¥°Àï¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤¬·è¾¡¤Ø¤È¿Ê¤à¤¿¤á¡¢ÈØÅÄ¤Ï¤³¤³¤Ç¡È½ªÀï¡É¡£1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚJ1¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ½à·è¾¡¡áÌÄÌç¡¦ÂçÄÍ¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à:11,387¿Í¡Û¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ(J2¥êー¥°5°Ì)1(1-0,0-1)1ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹(J2¥êー¥°4°Ì) ¡ãÆÀÅÀ¼Ô¡ä ¡ÚÈØ¡Ûº´Æ£Î¿²æ ¡ÚÆÁ¡Û¥È¥Ëー¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó