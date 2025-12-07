¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¤ÎÉ×¡¦ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡¡¼ã¤Æü¤Î¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¡ÖÅì»³µªÇ·¤µ¤ó¡©¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÀèÀ¸¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê64¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë°å»Õ¡¦ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡Ê57¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿¼ã¤º¢¤Î¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚ²¼»á¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Äã²ÁÃÍ°åÎÅ¤Îºï¸º¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¤¤º¢¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¡¢²£ÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬È¿±þ¡£¡ÖÀèÀ¸¡¢¼ã¤¤º¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÃËÁ°¡×¡ÖÅì»³µªÇ·¤µ¤ó¡©¡×¡ÖÀèÀ¸¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£