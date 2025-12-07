¡Úµð¿Í¡ÛÀõÌîæÆ¸ã¤¬£³·³¢ª£±·³¤Î·ãÆ°¤Î°ìÆü¤ò¸ì¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö£±£µ£¸¥¥í¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢²¬ÅÄ¡¢½Å¿®»á¤È»²²Ã¤·¤¿¡££³·³¤«¤é£±·³¤Ë¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿·ãÆ°¤Î°ìÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î²¼½Ü¤ËÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç£³·³¹ß³Ê¡££²·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿£µ·î£·Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÀï¤Çº¸Ãæ´Ö¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£±·³¤Ø¤ÎÅÅ·â¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ÇÊä¿©¤Î¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡ØÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï£¸²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤â¡¢¹©Æ£¤ÎÁ°¤Ë£³µå»°¿¶¡£¡Ö£³·³¤Ç£±£³£°¥¥í¤Îµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¹©Æ£Áª¼ê¤Î£±£µ£¸¥¥í¡¢¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»°¿¶¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£