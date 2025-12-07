¡Ú ¥Á¥ç¥³¥×¥é¡¦Ä¹ÅÄ ¡Û¡¡¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹ GX550 OVERTRAIL¡×¤¬¡ÖÍè¤Þ¤·¤¿¡¼¡¼¡ª¡×¡¡1300Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤Î¹âµéSUV
¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤ò¹¹¿·¡£
ÀèÆü¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¹âµéSUV¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹ GX550 OVERTRAIL¡×¤¬¡ÖÍè¤Þ¤·¤¿¡¼¡¼¡ª¡×¤È¡¢Êó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯£¸·î¡¢Ä¹ÅÄ¾±Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦¸þ°æ·Å¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢1300Ëü±ß¤ËµÚ¤Ö¹âµéSUV¤ò¡ÖÂ¨·è¡¦°ì³ç¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏGX550¤Î»î¾è¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤ê¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»î¾è¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¡¢Çã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÇò¤¤¼ÖÂÎ¤Î²èÁü¤È¶¦¤Ë¡ÖLEXUS¡¡GX¡¡Íè¤Þ¤·¤¿¡¼¡¼¡ª¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
¹âµéSUV¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹ GX550 OVERTRAIL¡×¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ë¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¹¡£
º£Ç¯£²·î¡¢¥Á¥ç¥³¥×¥é¤Î£²¿Í¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤¬¡¢¡È(Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï)¼Ö²¿Âæ¤âÇã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Ãó¼Ö¾ì¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼Ú¤ê¤Æ¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼Ú¤ê¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡È¤È¿¶¤ë¤È¡¢Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Èº£¡¢Ãó¼Ö¾ì8ÂæÊ¬¡È¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¶Ã¤¤¤¿¾¾Èø¤µ¤ó¤¬¡¢¡È8Âæ¡©¡ª¼Ö²¿Âæ¤Ç¡©¡È¤È¡¢ºÆ¤Ó¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡È¼Ö¡¢º£4Âæ¤Ç¤¹¡È¤È¡¢²óÅú¡£
¡È°ÕÌ£¡¢Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡ª¡È¤È¡¢¶Ã¤¯¾¾Èø¤µ¤ó¤ËÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈµÞ¤Ë(¼Ö¤¬)Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ú¤ê¤Æ¤Þ¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¤Æ¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡È¤È¡¢ÀâÌÀ¡£
Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È(¼Ö¤¬)¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Æ¯¤Êý¤â½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡È¤È¡¢ÏÃ¤·¡¢¡È¤Þ¤¿1Âæ¡¢ÃíÊ¸¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡È¤È¡¢¤µ¤é¤Ë5ÂæÌÜ¤âÃíÊ¸Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¹ðÇò¡£
¾¾Èø¤µ¤ó¤ò¤µ¤é¤Ë¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û