[12.7 J1¾º³ÊPO½à·è¾¡ ÀéÍÕ 4-3 ÂçµÜ ¥Õ¥¯¥¢¥ê]
¡¡J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï7Æü¤Ë½à·è¾¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÈRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤¬4-3¤Ç¾¡Íø¡£¸åÈ¾È¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ç3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë4ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£2009¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¾º³Ê¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¡¢13Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¡£
¡¡J2¥ê¡¼¥°¤ò3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡¢4-4-2¤ÎÉÛ¿Ø¤òÉß¤¯¡£GK¤Ï¼ã¸¶ÃÒºÈ¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éMFÆü¹âÂç¡¢DF²ÏÌîµ®»Ö¡¢DFÎëÌÚÂçÊå¡¢DF¹â¶¶°íÚð¡£2¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMFÅÄ¸ýÂÙ»Î¤ÈMF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡£¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ïº¸¤¬MF¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¡¢±¦¤¬MF¿ù»³Ä¾¹¨¡£2¥È¥Ã¥×¤ÏFW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤ÈFWÀÐÀîÂçÃÏ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡6°ÌÂçµÜ¤Ï¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾å¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤âÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ë¡£ÃæÈ×¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·¿¤Î4-4-2¤ÎÉÛ¿Ø¤òÉß¤¡¢GK¤Ï²ÃÆ£Íµ±¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDF²¼¸ýÃÕÍÕ¡¢DF»Ô¸¶Íù²»¡¢DFÂ¼¾åÍÛ²ð¡¢DF´Ø¸ý³®¿´¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤ËMF¾®Åç´´ÉÒ¤Ç¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ïº¸¤ËMFÀôÉ¢Ü¿¡¢±¦¤ËMF¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¤¬Î©¤Ä¡£¥È¥Ã¥×²¼¤ËMF¿ùËÜ·òÍ¦¤Ç¡¢2¥È¥Ã¥×¤ÏFWÄÅµ×°æ¾¢³¤¤ÈFW¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾10Ê¬²á¤®¤Þ¤Ç¤ÏÀéÍÕ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¡¢C¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤òÃæ¿´¤ÇÅ¨¿Ø¤ËÇ÷¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçµÜ¤ÏÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¡£Á°È¾10Ê¬¤ÎC¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK²ÃÆ£¤¬¥»¡¼¥Ö¡£14Ê¬¤ÎÀÐÀî¤Î¥Ü¥ì¡¼¤âGK²ÃÆ£¤¬¤Ï¤¸¤¤¤¿¡£
¡¡¼é¸î¿À¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÂçµÜ¤Ï¡¢Á°È¾19Ê¬¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£º¸CK¤Ç¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÁªÂò¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤ËÌá¤¹¤È¡¢ÄÅµ×°æ¤¬±¦Â¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Î»Ô¸¶¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÀô¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡·ÁÀ®¤ÏµÕÅ¾¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ1-0¤Ç½ª¤ï¤ì¤ÐÂçµÜ¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÀéÍÕ¤ÏÁ°È¾31Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éC¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬¥·¥å¡¼¥È¤âGK²ÃÆ£¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡£Ä¾¸å¤Ë¤ÏÌ£Êý¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤Ç¼«¿ØÆâ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â²ÃÆ£¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ò»à¼é¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥ó¥Á¤«¤é°ìÅ¾¡¢ºÆ¤ÓÂçµÜ¤¬¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£Á°È¾33Ê¬¡¢PA¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿´Ø¸ý¤¬º¸Â¤ò°ìÁ®¡£±Ô¤¤ÃÆÆ»¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æµ°Æ»¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢ÂçµÜ¤Ï2-0¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÂçµÜ¤¬2-0¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢ÂçµÜ¤Ï¤µ¤é¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë¡£¸åÈ¾3Ê¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éA¡¦¥·¥ë¥Ð¤¬PA¼êÁ°¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÁê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æµ°Æ»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢3-0¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÀéÍÕ¤Ï¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ë¡£¿ù»³¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤ë17ºÐMFÉ±ÌîÀ¿¤¬º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¾¯¤·¤º¤ÄÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹ÀéÍÕ¤Ï¸åÈ¾26Ê¬¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤òC¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£32Ê¬¤Ë¤ÏÂçµÜ¤ÎA¡¦¥·¥ë¥Ð¤¬Â¤òÚ»¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤¬±¦Â¤ò°ìÁ®¤·¡¢2-3¤È1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾38Ê¬¡¢ÀéÍÕ¤ÏÉ±Ìî¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤ÏÌöÆ°¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFWÊÆÁÒ¹±µ®¤«¤é¼õ¤±¤¿¥Ñ¥¹¤ËÉ±Ìî¤¬È¿±þ¡£Áê¼êÁª¼ê2¿Í¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤éº¸Â¥ë¡¼¥×¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë·è¤áÀÚ¤ê¡¢3-3¤ÈÆ±ÅÀ¡£ºÆ¤Ó¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤ÎÆÍÇË¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï¸åÈ¾42Ê¬¡¢¤µ¤é¤Ë²ÏÌî¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î4ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ë¡£ÂçµÜ¤Ï»Ô¸¶¤¬ºÇÁ°Àþ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¤âÎÏµÚ¤Ð¤º¤Ë»î¹ç½ªÎ»¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¿·ÂÎÀ©½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤Î¾º³Ê¤Ï²Ì¤¿¤»¤º¡£ÀéÍÕ¤¬·àÅª¤ÊµÕÅ¾·à¤Ç09¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤ÎJ1¾º³Ê¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
