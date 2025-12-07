°¦É²¿·´ÆÆÄ¤ÏÂçÌÚÉð»á!! º£µ¨Î¨¤¤¤¿·§ËÜ¤Ë¼Õºá¤â¡Ö²þ¤á¤Æ¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡°¦É²FC¤Ï7Æü¡¢ÂçÌÚÉð»á¤¬Íèµ¨¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌÚ´ÆÆÄ¤Ï2020Ç¯¤«¤éº£µ¨¤Þ¤Ç¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢J3¹ß³Ê¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°¦É²¤âJ3¹ß³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢J2Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿·»Ø´ø´±¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢»ä¤Î»ØÆ³¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤òJ3¤Ë¹ß³Ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¡½¡½Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¾¤à·ë²Ì¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤Î¤¦¤¨¤Çº£²ó¡¢Æ±¤¸¤¯J3¤Î°¦É²FC¤«¤éºÆ¤Ó»Ø´ø¤ò¼¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê³Ð¸ç¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ê¾å¡¢²áµî¤Î·ë²Ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬¤º¤³¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö°¦É²FC¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¸Ø¤ê¹â¤¤Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÏJ2¤ØÌá¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡¢°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼±ç¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤³¤½¥Á¡¼¥à¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¶¦¤Ë²ù¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¿·¤·¤¤°¦É²FC¤Î»Ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¾Ð´é¤Ç¸Ø¤ì¤ë¾ì½ê¤ØÉ¬¤ºÌá¤ê¤Þ¤¹¡£2026¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
