JFL¼¢²ì¤¬¸©Æâ½é¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤ØÆþ¤ìÂØ¤¨ÀïÀè¾¡!! ¾ÂÄÅ¤ÏJ3»ÄÎ±¤Ø1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¥Û¡¼¥à¤ÎÂè2Àï¤Ø
[12.7 J3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨ÀïÂè1Àï ¼¢²ì 3-2 ¾ÂÄÅ Ê¿ÏÂÆ²]
¡¡J3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ï7Æü¤ËÂè1Àï¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC(JFL2°Ì)¤Ï¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ(J3ºÇ²¼°Ì)¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤Æ3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£±¿Ì¿¤ÎÂè2Àï¤Ïº£·î14Æü¤Ë¾ÂÄÅ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»Ï3Ê¬¡¢¼¢²ì¤¬Æ°¤«¤·¤¿¡£MF¾®ÀôÎ´ÅÍ¤¬½³¤Ã¤¿±¦CK¤òGK¥¸¥í¡¼¥ó¡¦¥²¥®¥à¤¬½èÍý¤·¤¤ì¤º¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¡¢DFÀ¾»³Âç²í¤¬±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾ÂÄÅ¤ÏÁ°È¾13Ê¬¡¢MFÎëÌÚ·ý»ÎÏº¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤¿FWÇòÎØÃÏ·ÉÂç¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¡£ÇòÎØÃÏ¤Ï24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¼«¤é½Ë¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºÆ¤Ó10Ê¬¸å¤ÎÁ°È¾23Ê¬¡¢¼¢²ì¤¬¤Þ¤¿¤â¾®Àô¤ÎCK¤«¤éMF¥í¥á¥í¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¼¢²ì¤Ï2-1¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾ÂÄÅ¤Ï¸åÈ¾14Ê¬¡¢MF¿¹Ì´¿¿¤¬Â®¹¶¤«¤é½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤À¤¬Æ±29Ê¬¡¢DF¾ÂÅÄ¹ÒÀ¬¤Î¥¯¥í¥¹¤òFWÀîËô·ø¸ë¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤«¤éÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¸åÈ¾36Ê¬¡¢¼¢²ì¤¬3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç¤Îº®Àï¤«¤éFW¿Í¸«ÂóºÈ¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òFW»°Âð³¤ÅÍ¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¼¢²ì¤¬¸©Æâ½é¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤ØÃÆ¤ß¤È¤Ê¤ëÀè¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡J3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ï7Æü¤ËÂè1Àï¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC(JFL2°Ì)¤Ï¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ(J3ºÇ²¼°Ì)¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤Æ3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£±¿Ì¿¤ÎÂè2Àï¤Ïº£·î14Æü¤Ë¾ÂÄÅ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»Ï3Ê¬¡¢¼¢²ì¤¬Æ°¤«¤·¤¿¡£MF¾®ÀôÎ´ÅÍ¤¬½³¤Ã¤¿±¦CK¤òGK¥¸¥í¡¼¥ó¡¦¥²¥®¥à¤¬½èÍý¤·¤¤ì¤º¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¡¢DFÀ¾»³Âç²í¤¬±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºÆ¤Ó10Ê¬¸å¤ÎÁ°È¾23Ê¬¡¢¼¢²ì¤¬¤Þ¤¿¤â¾®Àô¤ÎCK¤«¤éMF¥í¥á¥í¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¼¢²ì¤Ï2-1¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾ÂÄÅ¤Ï¸åÈ¾14Ê¬¡¢MF¿¹Ì´¿¿¤¬Â®¹¶¤«¤é½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤À¤¬Æ±29Ê¬¡¢DF¾ÂÅÄ¹ÒÀ¬¤Î¥¯¥í¥¹¤òFWÀîËô·ø¸ë¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤«¤éÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¸åÈ¾36Ê¬¡¢¼¢²ì¤¬3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç¤Îº®Àï¤«¤éFW¿Í¸«ÂóºÈ¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òFW»°Âð³¤ÅÍ¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¼¢²ì¤¬¸©Æâ½é¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤ØÃÆ¤ß¤È¤Ê¤ëÀè¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£