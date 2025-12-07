¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡Û¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹70kgÄ¶¤¬¾ò·ï¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈÈ¯¨¦BHNX¨¥¡Ê¥Óー¥Ï¥ó¥¯¥¹¡Ë¥Ç¥Ó¥åー¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBEASTAGE¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿BEAST·Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¨¦BHNX¨¥¡Ê¥Óー¥Ï¥ó¥¯¥¹¡Ë¤¬12·î6Æü¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤ÎLED DAIBA STUDIO¤Ç¥Ç¥Ó¥åーµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ýー¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¢£ÌîÀÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¶ÚÆùÈþ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡ÈHUNK¥æ¥Ë¥Ã¥È¡É¤Î¿·À±¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ùー¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¡ª
¥Ç¥Ó¥åーµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Ç®¤¬°ìµ¤¤ËÇúÈ¯¤·¤¿¡£ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖBURN¡×¡ÖROAD¡×2¶Ê¤ÎÎÏ¶¯¤µÁ´³«¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¡£¤½¤·¤Æ¡ÖROAD¡×¤ÎMV¤â½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹Ìó180¥»¥ó¥Á¤Î6¿Í¤¬Ì¥¤»¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥À¥ó¥¹¤È¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥¥ìÌ£È´·²¤ÎÆ°¤¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ï½ª»Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£LUKE¡¢±©ÅÄÌî¹§²ð¡¢ÏÂÅÄ¸÷Ê¿¡¢¿ù±º¹ë¡¢¹âÌî·Å¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢¹â¶¶·ûÂÀ¡¢6¤Ä¤Î¸ÄÀ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦ÌîÀÌ£°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥Èー¥¯¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶»¤ò·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë°®¼ê²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¶þ¶¯¤Ê¿ÈÂÎ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë²¹¤«¤¤ÂÐ±þ¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¶ÚÆù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¸÷Ê¿¤Ï¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥åー¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥Éー¥à¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È½é¡¹¤·¤¯¸ì¤ê¡¢¹â¶¶·ûÂÀ¤Ï¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¥Ï¥ï¥¤½Ð¿È¤ÎLUKE¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡£¹âÌî·Å¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ê¡¢±©ÅÄÌî¹§²ð¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤òºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¨¦BHNX¨¥¡Ê¥Óー¥Ï¥ó¥¯¥¹¡Ë¤Ï11·î29Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBURN / ROAD¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï13Æü¤Ë¤âÆ±²ñ¾ì¤ÇÄÉ²Ã³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¡¢ÌîÀÌ£°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¤³¤ÎÅß¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯³¹Æ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¤«Í×ÃíÌÜ¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖBURN / ROAD¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¨¦BHNX¨¥ OFFICIAL SITE
https://hunk-project.jp