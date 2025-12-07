¡ÚUFC323¡Û¡Ö¥°¥Ë¥ã¥ê¤Èº¸ÏÓ¤¬¡Ä¡Ä¡×ËÙ¸ý¶³»Ê¡¢Ê¿ÎÉÃ£Ïº¤â°¢Á³¡¡¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤¬Éé½ý¤Ç²¦ºÂ´ÙÍî¡¡¼Â¶·¡¦ËÙ¸ý¤Ï¸ý¿ô¾¯¤Ê¤¯¡Ö²ø²æ¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡×
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØUFC323¡Ù¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎT-¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÇUFC¥Õ¥é¥¤µé5°Ì¤ÎÊ¿ÎÉÃ£Ïº¤ÏÆ±µé2°Ì¤Î¸µ²¦¼Ô¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥â¥ì¥Î¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¥é¥¦¥ó¥ÉTKO¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¥µ¥Ö¥á¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢²¦¼Ô¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤ê²¦ºÂ´ÙÍî¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¡¢´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿ÎÉ¤Ï´é¤ò¼ê¤ÇÊ¤¤¤¡¢¼Â¶·ÀÊ¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê¤Ï¸ý¿ô¾¯¤Ê¤¯¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¢£¿·²¦¼Ô¤ÏÊ¿ÎÉÃ£ÏºÀï¤Ë¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¡×
ÀäÂÐ²¦¼Ô¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
Âè1¥é¥¦¥ó¥É¡¢³«»ÏÁá¡¹¥«ー¥Õ¤ä¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¡£±¦¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Â¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æº¸ÏÓ¤ò²¼¤Ë¤Ä¤Å¾ÅÝ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥ô¥¡¥ó¤Ë¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤À¡×¤È¼ê¤Ç¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤·¡¢»î¹ç¤Ï30ÉÃ¤â¤»¤º¤Ë½ªÎ»¡£5Ç¯´ÖÉé¤±¤Ê¤·¤Î²¦¼Ô¤¬ÉÔ±¿¤Ê·Á¤Ç²¦ºÂ´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Éé½ý¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤ÏÏÓ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ËÃè¤ò¶Ä¤¤¤À¡£¼Â¶·ÀÊ¤ÎËÙ¸ý¤é¤â°¢Á³¡£¡ÖÀÞ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤°¤Ë¤ã¤ê¤Èº¸ÏÓ¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ö±³¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ËÙ¸ý¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦»ÅÊý¤Ê¤¤¡£²ø²æ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î·Á¤Ç²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥ô¥¡¥ó¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ç´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢Ê¿ÎÉ¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¤â¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤È¤ÏÃ¯¤È¤Ç¤âÀï¤¦¤è¡×¤È»î¹ç¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÊ¿ÎÉ¤â¾Ð´é¤ÇËüºÐ¥Ýー¥º¡£´î¤Ó¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥¯¤òÊ¹¤¤¤¿ËÙ¸ý¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ë¡£²¶¤âÊÂ¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£