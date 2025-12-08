¡Ö¼«±ÒÂâµ¡¤¬Ë¸³²¡×¤ÈÈ¿È¯¡¡Ãæ¹ñ³¤·³¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ç
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ³¤·³¤ÎÊóÆ»´±¤Ï7Æü¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ËÍí¤ß¡Ö¼«±ÒÂâµ¡¤¬³¤·³¤Î·±Îý³¤¶õ°è¤ËÊ£¿ô²óÀÜ¶á¤·¤ÆË¸³²¤·¡¢Èô¹Ô¤Î°ÂÁ´¤ò½ÅÂç¤Ë¶¼¤«¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÈ¯É½¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÃÌÏÃ¤ò½Ð¤·¤¿¡£³¤·³¤ÏÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ê¡¢°ÂÁ´¤È¹çË¡Åª¤Ê¸¢±×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ë¤È¤âÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÌÏÃ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤¬¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¡ÖÆüËÜÂ¦¤¬Áû¤®Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤È¤ÏÁ´¤¯Éä¹ç¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÆüËÜÂ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¾¤Á¤ËÈðëîÃæ½ý¤ò¤ä¤á¤Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤ò¸·³Ê¤ËÍÞÀ©¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤Ï¡¢µÜ¸Å³¤¶®°ÊÅì¤Î³¤°è¤ÇÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Ë´ÏºÜµ¡¤ÎÈô¹Ô·±Îý¤òÁÈ¿¥¤·¡¢»öÁ°¤Ë³¤¶õ°è¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«±ÒÂâµ¡¤¬¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤ÎÀµ¾ï¤Ê·±Îý¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹ñËÉ¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤â¼«±ÒÂâµ¡¤¬ÀÜ¶á¤·¤¿¤ÈÈóÆñ¤¹¤ëÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¡ÖÆüËÜ¤ÎÄ©È¯¤È¸í¤Ã¤¿À¤ÏÀÍ¶Æ³¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯Îõ¤ÊÉÔËþ¤ÈÃÇ¸Ç¤¿¤ëÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜÂ¦¤ËÂÐ¤·¡Ö¾ðÀª¤ò¿¿¤ËÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¸í¤ê¤òÀµ¤¹¤è¤¦µá¤á¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£