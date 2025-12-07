¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜÁ°´ÆÆÄ ÂçÌÚÉð»á¤¬°¦É²FC´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤
¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ÎÁ°´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÂçÌÚÉð»á¤¬¡¢2026¥·ー¥º¥ó¤«¤é°¦É²FC¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌÚ»á¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Î64ºÐ¤Ç¡¢2020¥·ー¥º¥ó¤«¤é6µ¨¤ËÅÏ¤ê¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡££Ê3¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º£µ¨ºÇ½ªÀï¸å¡¢´ÆÆÄÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌÚÉð»á¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Ê°¦É²FC¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¡Ë
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
°¦É²FC¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢2026¥·ー¥º¥ó¤è¤ê°¦É²FC¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ÂçÌÚÉð¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢»ä¤Î»ØÆ³¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ2025¥·ー¥º¥ó¤Ë¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤òJ3¤Ë¹ß³Ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹――Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¾¤à·ë²Ì¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Çº£²ó¡¢Æ±¤¸¤¯J3¤Î°¦É²FC¤«¤éºÆ¤Ó»Ø´ø¤ò¼¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê³Ð¸ç¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ê¾å¡¢²áµî¤Î·ë²Ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬¤º¤³¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë¥Áー¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°¦É²FC¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¸Ø¤ê¹â¤¤Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÏJ2¤ØÌá¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡¢°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼±ç¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤³¤½¥Áー¥à¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¶¦¤Ë²ù¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¿·¤·¤¤°¦É²FC¤Î»Ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¾Ð´é¤Ç¸Ø¤ì¤ë¾ì½ê¤ØÉ¬¤ºÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
2026¥·ー¥º¥ó¡¢¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ÆÆÄ¡¡ÂçÌÚ¡¡Éð
