¡¡°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¹âÎð¤ÎÃË½÷¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à¹âÎðÉ×ÉØ¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡7Æü¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢ÆüÎ©»ÔÅìÂç¾Â¤Ç¡Ö²Ð»ö¤Ç¤¹¡£»ä¤Î²È¤Î¶á¤¯¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î°ì¸®²È¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Ð¤ÏÌó4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î½»ÂðÌó130Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½»Âð¤«¤é¹âÎð¤ÎÃË½÷¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½»Âð¤Ë¤Ï84ºÐ¤ÎÉ×¤È79ºÐ¤ÎºÊ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÉ×ÉØ¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë