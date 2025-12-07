WÇÕ ¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÆüÄø·èÄê¡ª1ÀïÌÜ¤Ï15Æü¸áÁ°5»þ¤Ë¥À¥é¥¹¤Ç¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¡¢2ÀïÌÜ¤Ï¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡¢3ÀïÌÜ¤ÏºÆ¤Ó¥À¥é¥¹
6·î¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬ºòÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×F¤ÇÂÐÀï¹ñ¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤È²ñ¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢1»î¹çÌÜ¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¸á¸å3»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¸áÁ°5»þ¡Ë¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥À¥é¥¹¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢NFL¥À¥é¥¹¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë5ÅÙÀ©ÇÆ¤·¤¿Ì¾Ìç¥Á¡¼¥à¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï9Ëü4000¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2ÀïÌÜ¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤Ï¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤Î»î¹ç¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¸á¸å10»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¸á¸å1»þ¡Ë¤È½ë¤µÂÐºö¤Î¤¿¤á¤«¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÃÙ¤¤»þ´Ö¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÇÆüËÜ»þ´Ö¤ÏÆüÍËÆü¤Î¸á¸å1»þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Î¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡¢2015Ç¯¤Ë´°À®¤·¡¢¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï5Ëü1800¿Í¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£
3ÀïÌÜ¤Î²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤Ï6·î25Æü¸á¸å6»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¸áÁ°8»þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥À¥é¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡£
º£Âç²ñ¤Ï¥«¥Ê¥À¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥¥·¥³¤Î3¤«¹ñ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤êFIFA¤¬¡Ö»î¹ç¤Î³ä¤êÅö¤Æ¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤È´ÑµÒ¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÇ¹â¤Î´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ò°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤«¤é²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡×¤È¤·¤ÆÂÐÀï¥«¡¼¥É¤È»î¹ç²ñ¾ì¤ÏÍâÆü¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³«ËëÀï¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö6·î11Æü¸á¸å2»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¸áÁ°4»þ¡Ë¤Î¥á¥¥·¥³ÂÐÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡¡WÇÕ»î¹çÆüÄø¡Û
¢£Âè1Àï¡¡¥ª¥é¥ó¥À
²ñ¾ì¡§¥À¥é¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
ÆüËÜ»þ´Ö¡§2026Ç¯6·î15Æü 5:00
¸½ÃÏ»þ´Ö¡§2026Ç¯6·î14Æü 15:00
¢£Âè2Àï¡¡¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢
²ñ¾ì¡§¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤
ÆüËÜ»þ´Ö¡§2026Ç¯6·î21Æü 13:00
¸½ÃÏ»þ´Ö¡§2026Ç¯6·î20Æü 22:00
¢£Âè3Àï¡¡²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¾¡¼Ô
²ñ¾ì¡§¥À¥é¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
ÆüËÜ»þ´Ö¡§2026Ç¯6·î26Æü 8:00
¸½ÃÏ»þ´Ö¡§2026Ç¯6·î25Æü 18:00