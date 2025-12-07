É×ÉØÆ±À«¡¢¾Íè¡Ö°ã·û¡×¤â¡¡ÆüÊÛÏ¢¡¢¸µºÇ¹âºÛÈ½»ö¤ÎÆ°²è¸ø³«
¡¡ÆüÊÛÏ¢¤Ï¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤Ë´Ø¤·¡¢2¿Í¤Î¸µºÇ¹âºÛÈ½»ö¤¬½ê´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿Æ°²è¤ò¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÈ½»ö»þÂå¤Ë¡¢É×ÉØÊÌÀ«¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¸½¹Ô¤ÎÆ±À«µ¬Äê¤Ï¹ç·û¤È¤·¤¿ºÇ¹âºÛÂçË¡Äî¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÁªÂòÅªÊÌÀ«¤Î¼Â¸½¤¬É¬Í×¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢¿Í¸¢¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¾ÍèÅª¤Ë¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤¬¡Ö°ã·û¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âºÛÂçË¡Äî¤Ï2015Ç¯¤ÎÈ½·è¤È21Ç¯¤Î·èÄê¤Ç¡¢¸½¹Ôµ¬Äê¤ò¡Ö¹ç·û¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£Æ°²è¤Ë¤Ï15Ç¯È½·è¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ºù°æÎ¶»Ò¸µºÇ¹âºÛÈ½»ö¤È¡¢21Ç¯·èÄê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿±§²ì¹îÌé¸µºÇ¹âºÛÈ½»ö¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºù°æ»á¤Ï¡Ö²ÈÀ©ÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢½÷À¤¬¼Ò²ñ¤Ç¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À©ÅÙ¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµá¤á¤¿¡£±§²ì»á¤Ï¡Ö»áÌ¾¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Î¾ÝÄ§¤Ç¸Ä¿Í¤Î¿Í³Ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£¼«Í³¤Ê°Õ»×¤Ë¤è¤ëÆ±°Õ¤Ê¤¯Ë¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÓ¼º¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢·ûË¡¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤¿¸¢Íø¤Ø¤ÎÉÔÅö¤Ê¿¯³²¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÛÏ¢¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤Î¼Â¸½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£