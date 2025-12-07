¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤¬£Ç£ÐÄ¾Á°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡ÃíÌÜ¤ÏËö±ÊÏÂÌé¡Ö¤¹¤´¤¤ÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê£²£²¡Ë¤¬£·Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Ç¡Ö£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥êÄ¾Á°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Ó£ÇÂè£´£°²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤òÌ³¤á¤ëÊ¡Î±¤Ï¡Ö£Ò£ï£á£ä¡¡£ô£ï¡¡£Ç£Ò£Á£Î£Ä¡¡£Ð£Ò£É£Ø¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤Ç³ý¸¶Íªµª¡¢ÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¢ÊöÎµÂÀ¤é£±£°Áª¼ê¤È¶¦±é¡£¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ÏËö±ÊÏÂÌé¡£¡Ö¼ã¼ê¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä¤«¤é¡£¼«Ê¬¤â¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¼ã¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£¿Í´Ö¤Ç¸À¤¦¤È¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¼ã¼Ô¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤ÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤Í¡££±²¯¤È¤«²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê¼ã¤¤¤Î¤Ë¡ª¡×¤ÈÆ±À¤Âå¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î³èÌö¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÍè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö£±£²·î£±£¶Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æôºê¤Ç¤Ï¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤Î£³·î¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÍèÇ¯£³·î¤ÎÆôºê£Çµ£·£³¼þÇ¯µÇ°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£