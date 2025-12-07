¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛOverTone¡¢8Ç¯¤Î³èÆ°¤Ë½ª»ßÉä¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÆÏ¤±¤¿ºÇ¹â¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼
OverTone¤¬2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄCLUB QUATTRO¤Ë¤Æ²ò»¶¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡ãOverTone Last Live ¡ÁÇÜ²¸¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ï³«±éÁ°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç°î¤ì¤ëÃæ¡¢³«Ëë¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°SE¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£1¶ÊÌÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥¼¥í¡×¡£¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤ÎËë³«¤±¤È¤È¤â¤Ë¡¢OverToneºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬²ñ¾ì¤ò°ìµ¤¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
Á°È¾¤Ï¡Ö¤á¤¯¤ë¤á¤¯¡×¡ÖÀÄ¤ÎSUN¡×¡Ö·¯¤Ï¥¤¥¿¤¤¡×¡Ö½µËö¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀª¤¤¤è¤¯¶î¤±È´¤±¤ë¡£MC¤ò¶´¤ó¤À¸å¤Ï¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Î¤¦¤¿¡×¡ÖÊ¿¹ÔÀþ¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡×¤Ê¤É¡¢Ä°¤«¤»¤ë¥ß¥É¥ë¡Á¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤Ë¿¼¤ß¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ç¤ÏMC¤ÎÎ®¤ì¤ÇÈþ¤·¤¤¥¢¥«¥Ú¥é²Î¾§¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤ò¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼ê»æ¡×¤Ç¤ÏÁÔÂç¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁ´¤ÆµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
½ªÈ×¤Ç¤ÏÂçÀÚ¤Ë²Î¤¤ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¡ÖYesterday¡×¡ÖGoodNight¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡ÖÇÜ²¸¡×¤Ç¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ÎËÜÊÔ¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤Æ¤«¤é¤â¡¢µÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖËÍ¤é¤Î³¹¡× ¤Î¹ç¾§¤È¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤Ãæ¡¢ºÆ¤Ó4¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¶¦´¶À¼«Âº¡×¡ÖEncore¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Á¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´ó¤»½ñ¤²£ÃÇËë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ê1¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖM7¡×¤òÆÏ¤±¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Î1¶Ê¤È¤·¤Æ¡ÖÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ÇÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËµÒÀÊ¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÊâ¤ß½Ð¤Æ¡ÖËÍ¤é¤Î³¹¡×¤ò²Î¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
OverTone¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤È¤Ê¤ëMC¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ëÁÛ¤¤¤ò²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÁ÷¤Ã¤¿¡£
È¬¾åÏÂ´õ¡§
¡ÖÀµÄ¾¡¢º£Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç8Ç¯´Ö¡¢·Ò¤¤¤ÇÍè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤³¤Î¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÃç´Ö¡¢´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
GUCCHI¡§
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î3¿Í¤Ë¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡£¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤òÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
NOWAR The ¾¢¡§
¡Öº£Æü¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢OverTone¤ÏËÜÅö¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤Î²»³Ú¤¬³§¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£8Ç¯´Ö¡¢ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¥¢¥Þ¥Î¡§
¡Ö¤¹¤´¤¤Çº¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆOverTone¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£É¬Í×¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î4¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Ìó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¥ó¥³¡¼¥ë´Þ¤á¤ÆÁ´24¶Ê¤òÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÆÏ¤±¤¤Ã¤¿OverTone¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ï¤Ä¤¤¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
OverTone¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤Ï¤³¤³¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤¬8Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ÇËÂ¤¤¤Ç¤¤¿³Ú¶Ê¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Õ¤ÈÈà¤é¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢OverTone¤¬»Ä¤·¤¿¿ô¡¹¤Îµ°À×¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¤½¤ÎÀ¼¤È¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¿´¤ËÅô¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
