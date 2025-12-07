J1¾º³ÊPO¤Ç¾×·â¤ÎÂçµÕÅ¾¡Ö¥Þ¥¸¤Ç´ñÀ×¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤ä¤ó¡×¡¡40Ê¬´Ö¤Ç0-3¢ª4-3¡¡17ºÐ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ÎÂç»Å»ö¡Ä·è¾¡G¤Ï²ÏÌîµ®»Ö
J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤¬7Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÀéÍÕ¤¬·àÅª¤ÊÂçµÕÅ¾¡£0-3¤«¤é4ÆÀÅÀ¤ÇÂçµÜ¤ò²¼¤·¡¢13Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£17ºÐ¤ÎMFÉ±ÌîÀ¿¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ÎÂç»Å»ö¡£DF²ÏÌîµ®»Ö¤¬·è¾¡¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤Ç¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾3Ê¬¤ËÂçµÜ¤ÎMF¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢0-3¤ÈÇÔÀïÇ»¸ü¥à¡¼¥É¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀéÍÕ¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±26Ê¬¤ËFW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¢Æ±32Ê¬¤Ë¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÀÅÀ¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Î6Ê¬¸å¡¢17ºÐ¤ÎMFÉ±Ìî¤¬Âç»Å»ö¤À¡£º¸Â¤Ç¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¡£¤½¤·¤ÆÆ±42Ê¬¤Ë²ÏÌî¤¬·è¾¡¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò·è¤á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¤¬±£¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Þ¥¸¤Ç´ñÀ×¡ª¡ª¾Ð¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤âµÕÅ¾·à¸«¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¸¥§¥ÕÀ¨¤¹¤®¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤¤¥¸¥§¥ÕÀ¨¤¹¤®¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¤ó¡×¡Ö17ºÐÉ±Ìî¶²¤ë¤Ù¤¿·À±¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤³¤ÎÂç»Å»ö¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡0-3¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌó40Ê¬¤Ç4ÆÀÅÀ¡¢·àÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤Ï·è¾¡¤ÇÆÁÅç¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
