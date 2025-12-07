»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÉÔÉ¾¡ª¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¤¹¤ó¤´¤¤¥Üー¥Üー¡¡¿·ºî¡Ö¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡×¤ÎÉ¦¤ÏËÜÊª¡¡¥Îー¥é¥ó´ÆÆÄ¤ÏÂÅ¶¨¤»¤º
¡¡ÇÐÍ¥¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¤¬¿·ºî±Ç²è¡Ö¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡×¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÉ¦¤Ï¡¢ÉÕ¤±É¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Û¥á¥í¥¹¤ÎÆ±Ì¾½ö»ö»í¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿2006Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Îー¥é¥ó´ÆÆÄºî¤Ç¼çÌò¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¤¥â¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥£¥Ã¥°¤äÉÕ¤±É¦¡×¤¬·ù¤¤¤À¤È¤¤¤¦´ÆÆÄ¤«¤é¡¢É¦¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Ï»Ò¶¡¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¡ªÉ¦¥Üー¥Üー¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó
¡¡¥Îー¥é¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×»ï¤Ë¡ÖËÍ¤Ï¥¦¥£¥Ã¥°¤äÉÕ¤±É¦¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÜÊª¤ÎÌÓ¤Î¼Á´¶¤¬Íß¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¥Ûー¥¹¤Ç¿å¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡4¿Í¤ÎÌ¼¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¤¥â¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÉ¦¤òÀ¸¤ä¤½¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢100ÄÌ¤ê¤¯¤é¤¤¡¢É¦¤òÄæ¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£´ÆÆÄ¤ÏËÜÊª¤òË¾¤ó¤Ç¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¤¥â¥ó¤Ï¤³¤Î¿·ºî¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤±Ç²è³¦¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âº¤Æñ¤ÊºîÉÊ¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë