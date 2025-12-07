Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡¢5ºÐÂ©»Ò¤¬°Õ¼±¤ò¤Ê¤¯¤·¸ÆµÛº¤Æñ¡Ä¡Ö»à¤ó¤À¤È»×¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×µßµÞÈÂÁ÷¤òÊó¹ð
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡Ê42¡Ë¤¬5Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬°ì»þ¸ÆµÛº¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡Ö»à¤ó¤À¤È»×¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ï¤ÉÛ¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤¬ºòÆü¤ÎÌëÃæ¤ËµÞ¤ËÈ¯Ç®¤·¤Æº£Ä«¸ÆµÛ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¡°Õ¼±Ìµ¤¯¤·¤ÆµßµÞ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â¤¦º£¤ÏÇ®²¼¤¬¤Ã¤ÆÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤ë¡£»à¤ó¤À¤È»×¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶çÓ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÀµ¤Ë¥¿¥ß¥Õ¥ë¡¢·Ù²ü¤·¤¿¤±¤É°ìÈ¯¤Ç40¡î¤«¤éÊ¿Ç®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¡ÄÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÂ¿Ê¬¿²¤Æ¤Æáâ¤¬¹¢¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤ÆÃâÂ©¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£»Ò¶¡¤Ï¼«Ê¬¤ÇáâÅÇ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£