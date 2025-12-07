Çò¾ë¤¢¤ä¤«¡¢¿å°ú¤Ç¤Ç¤¤¿¡È¼êºî¤ê¡É¤ÎÀµ·î¾þ¤ê¡õ´³»Ù¤ÎÈ¤ÃÖ¤¤òÈäÏª¡Ö¤ªÀµ·î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ãæ»³½¨À¬¡Ê58¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¡¦Çò¾ë¤¢¤ä¤«¡Ê58¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ªÀµ·î¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤ª¾þ¤ê¤ò¼êºî¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼êºî¤ê¤ÎÀµ·î¾þ¤ê¤ÈÈ¤ÃÖ¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò¾ë¤¢¤ä¤«¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¿å°ú¤Ç¤Ç¤¤¿È¤ÃÖ¤¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¡õÀµ·î¾þ¤ê¡Ê2ËçÌÜ¡Ë
¡¡¡Ö#¿å°ú¤ ¤ò»È¤Ã¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿Çò¾ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ëÇÏ¤òÉ½¸½¤·¤¿¿å°ú¤ÎÈ¤ÃÖ¤¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ËþÂ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡ÖËèÇ¯´³»Ù¤Î¤ªÈ¤¾þ¤êºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¤È¡×¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÈäÏª¤·¤¿¼êºî¤ê¤ÎÀµ·î¾þ¤ê¤Ï¡¢´Ý¤¯Â«¤Í¤¿Çò¤¤¿å°ú¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¾¾¤Î»Þ¤äÀÖ¡¢Çò¤Î¼Â¤¬ÉÕ¤¤¤¿»Þ¤Ê¤É¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÀÖ¤¤·ë¤Ó¾þ¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¾ë¤Ï¡Ö¡ÄÁ°¤«¤éÄÌ¤·¤Æ¥¯¥ë¥Ã¤È²ó¤·¤Æ¡Ä¤È Æ¬¤¬¥¯¥ë¥¯¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ ¤ªÀµ·î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¢¡Á»ÕÁö ¥×¥ÁÃÇ¼ÎÎ¥»Ï¤á¤¿¤é¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡¡ÊÒÉÕ¤±¤Æ¤ë¤Î¤«»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡¡Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Ê¤¤¥³¥È!!¤Ç¤¹¤Í¡¡¤¬¤ó¤Ð¤í¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
