¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ö°ìÈÌ¤Î¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹²¦»Ò¤Ç¤¹¡×·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¶á²¦»Ò¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¸µÇµÌÚºä46¤Ç¡Ö¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê33¡Ë¤¬7Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç·ëº§Êó¹ð¤ÈÆ±»þ¤ËÇ¥¿±¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¡¢·ëº§Áê¼ê¤¬¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
MC¤ÎÇú¾ÐÌäÂêÅÄÃæÍµÆó¤¬¡Ö¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Þ¤·¤Æ¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¼èºà¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¤µ¤ó¤Î¤ªÁê¼ê¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅÔÆâ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢¸òºÝ´ü´Ö¤Ï¤ª¤è¤½2Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÅÄÃæ¤«¤é¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤Þ¤Ë°ìÈÌ¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉ×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤µ¤æ¤ê¤ó¤´É±¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Î¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹²¦»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¥Ü¥±¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹²¦»Ò¡Ä¿·¤¿¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¾¾Â¼¤Ï¡ÖÍÎÍü²¦»Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Çú¾ÐÌäÂêÂÀÅÄ¸÷¤«¤é¡Ö²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤È¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤¬¤¿¤À¤Î¹ñÌ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÄºÇ¶á²¦»Ò¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦»Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¸å²Î¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
ÉÔ»×µÄ¥¥ã¥é¤ÎÀßÄê¤À¤Ã¤¿¾¾Â¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥Ö¥ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤ÇÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÀßÄêÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡È¸µ¡¦ÉÔ»×µÄ·Ï¥¥ã¥é¡É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¾®ÁÒÍ¥»Ò¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£¾®ÁÒ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥ì¤Æ¤Æ¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤ÈÂ¼¾¾¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¾¾Â¼¤Ï3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¡¢·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ÏºòÇ¯5·î¤Ë°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÅÔÆâ¤Î´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¡£