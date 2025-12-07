¡ÖÇúµã¤¡×¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡¢Ìó14Ç¯¤Ö¤ê¤Î³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¡ª ¡Ö¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
2012Ç¯¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡×¤Î¸ø¼°Instagram12·î6Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£Ìó14Ç¯¤Ö¤ê¤Î³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡¢Ìó14Ç¯¤Ö¤ê¤Î³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¡ª
¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¤â¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª ¤âÁ´Éô¡ª 14Ç¯Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¥Ä¥¢¡¼Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÍèÇ¯3·î9Æü¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ø¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó Reunion Tour 2026¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª ´ò¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»Ð¤ÈÆó¿Í¤Ç¹æµã¤·¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂÔ¤¿¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤É¤¤!! ¾Ð¡×¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤Æ¤Ü¤í¤Ü¤íÎÞ½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÇúµã¤¡×¡ÖÎÞ¤¬¤º¤Ã¤È¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÁ°¤Î3·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØSINGLES BEST+¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿´ò¤·¤¤Êó¹ð¤Î¿ô¡¹¤Ë¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤Ã¤¿¤«¡ª¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À ¤Ê¤ó¤ÆÆü¤À¡¼¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
メンバーからのコメントでは「お待たせしました! も、初めまして! も全部! 14年分の思いを込めて全力で音楽を届けにいきますので、よかったらツアー遊びに来てください」と、来年3月9日から開催する15年ぶりの全国ツアー『レミオロメン Reunion Tour 2026』についても触れました。
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À ¤Ê¤ó¤ÆÆü¤À¡¼¡×2003Ç¯8·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ØÊ´Àã¡Ù¡Ø3·î9Æü¡Ù¡ØÆîÉ÷¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡£2012Ç¯¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢Æ£´¬¤µ¤ó¤Î¥½¥í³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸Ä¡¹¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÁ°¤Î3·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØSINGLES BEST+¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿´ò¤·¤¤Êó¹ð¤Î¿ô¡¹¤Ë¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤Ã¤¿¤«¡ª¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À ¤Ê¤ó¤ÆÆü¤À¡¼¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)