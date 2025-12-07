¡ÚUFC¡Û¥Õ¥é¥¤µé¤É¤¦¤Ê¤ë¡ª¡©Ê¿ÎÉ¤¬¸µ²¦¼Ô·âÇË¤â¡Ä¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã²¦ºÂ´ÙÍî¡¡¡Ö¿·»þÂåÅþÍè¡×¡Öº®ÆÙ²½¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡þUFC323¡Ê2025Ç¯12·î6Æü¡¡ÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¡T¡Ý¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC323¡×¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎT¡Ý¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£¥Õ¥é¥¤µé5°Ì¤ÎÊ¿ÎÉÃ£Ïº¡ÊTHE¡¡BLACKBELT¡¡JAPAN¡Ë¤¬¡¢¸µÆ±µé²¦¼Ô¤ÇÆ±µé2°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥â¥ì¥Î¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë2RTKO¾¡Íø¡£¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤ØÂç¤¤Ê1¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Ëº¸ÏÓ¤òÉé½ý¡£TKO¾¡Íø¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÄ©Àï¼Ô¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥ô¥¡¥ó¡Ê¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤¬¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Õ¥é¥¤µéÀïÀþ¤¬°ìµ¤¤Ëº®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë²½¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥¤µé¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î2Âç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¡£2Âç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥ÁÁ°¤ËÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡Æþ¾ì¤Î»þÅÀ¤ÇÊ¿ÎÉ¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤Ö¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃæ¤Ç2R¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤ò·è¤á¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£Â»Í¤Î»ú¤ÇÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ÎÏ¢È¯¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¸µ²¦¼Ô¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¾×·â¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥¦¥ó¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖUFC¡ª¥×¥ê¡¼¥º¥®¥Ö¡¼¥ß¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿Ê¿ÎÉ¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¥±¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1R³«»ÏÁá¡¹¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤¬±¦¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ô¥¡¥ó¤¬¥¥Ã¥¯¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÆÍ¤Êü¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Ïº¸¼ê¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÃå¤¤¤¿¤¬¡¢ÃåÃÏ¤Ë¼ºÇÔ¡£¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÏÓ¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÀïÆ®ÉÔÇ½¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ô¥¡¥ó¤¬¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤³¤Î·ëËö¤ËÊ¿ÎÉ¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¥ô¥¡¥ó¤Ï¡¢¼¡´üÄ©Àï¼ÔºÇÍÎÏ¤ÎÊ¿ÎÉ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡°ìµ¤¤Ëº®ÆÙ²½¤·¤¿¥Õ¥é¥¤µéÀïÀþ¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö°ìµ¤¤Ë¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤¤¿¡×¡ÖÊ¿ÎÉ¤ÎÄ©Àï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Î¥±¥¬¼¡Âè¤À¤±¤É¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥Þ¥Ã¥ÁÍ¥Àè¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤µé¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¿·»þÂåÅþÍè¡×¡Öº®ÆÙ²½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤è¤êÌÌÇò¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£