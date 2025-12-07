¡ÚÂîµåº®¹çÃÄÂÎWÇÕ¡Û¥É¥¤¥Ä¤Ë¾¡Íø¤··è¾¡¿Ê½Ð¡¡º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡¦¼ÄÄÍ&°ËÆ£¥Ú¥¢¤¬°µÅÝ¡¡º£Âç²ñÌµÇÔ¤ÎÃæ¹ñ¤¬ÂÔ¤Ä·è¾¡¤Ø
¡þÂîµå º®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025(11·î30Æü¡Á12·î7Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ)
ÆüËÜ¤Ï7Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ë8-3¤Ç¾¡Íø¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂÔ¤Ä·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷º®¹ç¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢5¼ïÌÜ(º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹orÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹or½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½ç)¤Ç³Æ¥Þ¥Ã¥Á3¥²¡¼¥à¤ò¼Â»Ü¡£³ÍÆÀ¤·¤¿¥²¡¼¥à¿ô¤¬Àè¤Ë¡Ö8¥²¡¼¥à¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤Ç¤Ï8¥Á¡¼¥à¤ÎÁíÅö¤¿¤êÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢´Ú¹ñ¤¬4¶¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢3°ÌÄÌ²á¤Î¥É¥¤¥Ä¤È½à·è¾¡¤Ç·ãÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè1»î¹ç¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¤È°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é6Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÁê¼ê¤ò°µÅÝ¡£3-0(11-8¡¢11-5¡¢11-6)¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤·¡¢Âç¤¤Ê¥ê¡¼¥É¤òºî¤ê¸åÂ³¤Ø¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯Âè2»î¹ç¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£Âè1¥²¡¼¥à¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Âè2¥²¡¼¥à¤Ï°ì»þ1-7¤È¶ìÀï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÜ¤È¤¦¤ÎÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¥Ç¥å¡¼¥¹¤«¤é¤³¤Î¥²¡¼¥à¤â³ÍÆÀ¡£Âè3¥²¡¼¥à¤â¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÇ®Àï¤Ç¤·¤¿¤¬ºÇ¸å¤Ï¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤ºÍî¤È¤·¡¢2-1(11-9¡¢12-10¡¢10-12)¤Ç·×5-1¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3»î¹ç¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅçÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÏÁê¼ê¤Î¥Á¥¦ ¥À¥óÁª¼ê¤Ë¶ìÀï¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤Ç¤ÎÂÐÀï»þ¤Ë¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤òÇË¤Ã¤¿¶¯¹ëÁª¼ê¤Ë¡¢2¥²¡¼¥àÏ¢Â³¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Âè3¥²¡¼¥à¤ÏÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¼è¤êÀÚ¤Ã¤Æ1-2(10-12¡¢6-11¡¢11-8)¤È¤·¡¢·×6-3¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È2¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè4»î¹ç¤ÎÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢ÆüËÜ¤Ï¾¾ÅçÁª¼ê¤È¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¥Ú¥¢¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸Í¾åÁª¼ê¤¬±Ô¤¤¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÌöÆ°¡£2¥²¡¼¥àÏ¢¼è(11-8¡¢11-4)¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¡¢ÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢½à·è¾¡¤Î¤â¤¦1»î¹ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤Ë8-3¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜ¤Ï7Æü¤ÎÆüËÜ»þ´Ö20»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Àï¤Ç¡¢º£Âç²ñÌµÇÔ¤ÎÃæ¹ñ¤ÈÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÆüËÜ¤ÎÆüÄø¤È·ë²Ì
¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸1¡Û
11·î30Æü ¡û 8-1 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
12·î1Æü ¡û 8-4 ¥¤¥ó¥É
12·î2Æü ¡û 8-2 ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢
¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸2¡Û
12·î3Æü ¡û 8-2 ¹á¹Á
12·î4Æü ¡û 8-3 ¥É¥¤¥Ä
12·î4Æü ¡û 8-0 ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
12·î5Æü ¡û 8-2 ´Ú¹ñ
12·î6Æü ¡ü 5-8 Ãæ¹ñ
12·î6Æü ¡ü 7-8 ¥Õ¥é¥ó¥¹
12·î7Æü
½à·è¾¡ ¡û 8-3 ¥É¥¤¥Ä
·è¾¡ Ãæ¹ñ